لغو برنامه خیابان انقلاب پس از هیچ کاره خواندن مجتبی خامنه ای
ایران وایر - پخش برنامه گفتوگو محور «خیابان انقلاب» از تلویزیون جمهوری اسلامی، پس از ادعای یکی از مهمانان این برنامه در رابطه با «هیچکاره» بودن مجتبی خامنهای لغو شد. برگزاری این برنامه نیز پس از دوباره تغییر محل، لغو شد
غلامرضا قاسمیان، جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ گفته بود امور زیادی در کشور از دست مجتبی خامنهای خارج شده است؛ از جمله انجام مذاکره. او در ادامه، در سخنانی در تضاد با باورهای شیعیان، گفته بود که کار از دست پیامبر اسلام و امام اول شیعیان نیز خارج شده بود.
پخش امشب برنامه «خیابان انقلاب» به خاطر این حرفها لغو شد pic.twitter.com/YXvXniTrAv-- Behnam Gholipour (@beehnam) June 5, 2026
برنامه «خیابان انقلاب» از جمله برنامههای حاشیهای در تجمعات شبانه در میدان انقلاب تهران بود که با هماهنگی و حمایت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار میشد.
پس از اظهارات قاسمیان در این برنامه، در ابتدای محل برگزاری آن به میدان فلسطین تغییر کرد، سپس اعلام شد که در میدان امام حسین تهران برگزار خواهد شد.
اما در نهایت برگزاری این برنامه و پخش تلویزیونی آن لغو شد.
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