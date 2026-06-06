ایندیپندنت - ماموستا هیوا پالانی، امام جمعه الیاسی از توابع سرپل ذهاب، در واکنشی تند به بازتاب اخبار آسیب شدید دو دختربچه سنندجی، خواستار مداخله فوری دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعیین تکلیف حضانت این کودکان شد.

او با تقبیح شدید رفتار پدر و نامادری و اشاره به جزییات هولناک آزارها نظیر شکستن فک و سوزاندن پای بچه‌ها، بر لزوم بازگرداندن فوری حضانت به مادر تاکید کرد. این روحانی با «انسان‌نما» خواندن عاملان این جنایت خانگی، تصریح کرد که نباید از خطای این پدر و نامادری گذشت و مراجع قضایی باید آن‌ها را به «اشد مجازات» محکوم کنند.

پیش از این، مادر نارین (۱۵ ساله) و آیلین (۷ ساله)، در گفتگوی اختصاصی با «هفت صبح» پرده از ماه‌ها اسارت و شکنجه پنهان فرزندانش در سرویس بهداشتی خانه برداشت. او با رد شایعات تجاوز، تایید کرد که همسر سابقش با شلنگ و لگد فک و پوست سر دختر بزرگتر را مجروح کرده و موهای او را فروریخته است.

این مادر که پیش از این دو بار درخواست بی‌نتیجه برای حضانت داده بود، ضمن تقدیر از همسایگان و اورژانس اجتماعی برای مداخله به موقع، با قاطعیت خواستار اشد مجازات، شکنجه و اعدام همسر سابق و نامادری بچه‌ها شد.