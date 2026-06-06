شمس‌الواعظین و بحران اعتبار اصلاح‌طلبان حکومتی

خبرنامه گویا - ماشاالله شمس‌الواعظین در گفت‌وگویی تازه در برنامه "رُک" مدعی شد که در یک مناظره با برخی مدیران و کارکنان شبکه ایران اینترنشنال، یکی از دبیران این شبکه به او گفته است: «کافی است یک‌بار پیروز شویم؛ آن‌وقت روایت‌گر پیروزی، ما خواهیم بود.» او این اظهارات را نشانه آن دانست که هدف این رسانه «پیروزی سیاسی» است نه کشف حقیقت. شمس‌الواعظین همچنین برخی از کارکنان ایران اینترنشنال را از شاگردان سابق خود خواند و آنان را به «خیانت به کشور» متهم کرد.

از نقد سانسور تا توجیه سانسور؛ مسیر پرحاشیه شمس‌الواعظین

شمس‌الواعظین در همین مصاحبه از عملکرد رسانه‌های حکومتی دفاع کرد و گفت تأخیر در انتشار برخی اخبار حساس می‌تواند بخشی از یک سیاست حرفه‌ای برای حفظ «امنیت روانی جامعه» باشد. او همچنین روایت رسانه‌های خارج از کشور درباره رویدادهای اخیر را بخشی از «جنگ روانی» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد و مدعی شد رسانه‌های داخلی نباید در این میدان بازی کنند.

شمس‌الواعظین: بعد از جنگ میهنی، اینترنشنال دچار مشکل تولید محتوا شده. بسیاری از ایرانی‌ها می‌گویند اینترنشنال اعصاب ما را خرد کرده. این شبکه بخش‌های فاضلابی جامعه را مطرح می‌کند. pic.twitter.com/E7vkdVufDB -- روزنامه فرهيختگان (@farhikhteonline) June 5, 2026

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که شمس‌الواعظین سال‌ها به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص مطبوعات اصلاح‌طلب شناخته می‌شد و بارها از توقیف رسانه‌ها و محدودیت آزادی بیان انتقاد کرده بود. با این حال، او در سال‌های اخیر و به‌ویژه در بحران‌های سیاسی و امنیتی، بیش از گذشته در کنار روایت رسمی حکومت قرار گرفته است. فاصله میان ادعای دفاع از آزادی رسانه و حمایت از پنهان‌کاری خبری، به یکی از تناقض‌های اصلی جریان اصلاح‌طلب حکومتی تبدیل شده است.

واکنش‌ها به سخنان او نیز تند بود. منتقدان و فعالان رسانه‌ای یادآور شدند که بحران اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی، محصول سال‌ها سانسور، حذف اطلاعات و روایت‌سازی حکومتی است.

از نگاه آنان، مشکل اصلی نه سرعت رسانه‌های خارج از کشور، بلکه ساختاری است که بارها اطلاع‌رسانی مستقل را محدود کرده و در بزنگاه‌های مهم، حقیقت را قربانی مصلحت سیاسی کرده است.

به همین دلیل بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، سخنان شمس‌الواعظین را نه دفاع از اصول روزنامه‌نگاری، بلکه دفاع از همان سازوکاری می‌دانند که به فرسایش اعتماد عمومی در ایران انجامیده است.