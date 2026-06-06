Saturday, Jun 6, 2026

صفحه نخست » روند بازگشت نخبگان بعد از جنگ

6000.jpgایران اینترنشنال - محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان گفت: «در جنگ‌های اخیر شاهد مهاجرت معکوس نخبگان و مردم به کشور بودیم. باید از ظرفیت ایرانیان علاقه‌مند به خدمت به کشور استفاده کنیم و با طراحی مشوق‌های مناسب، زمینه بازگشت نخبگان و استادانان را فراهم سازیم.»

او افزود: «نباید دنبال این باشیم چرا استادان مهاجرت کرده‌اند، بلکه باید به بازگرداندن آنان بیندیشیم.» در روزهای اخیر، بینش بلور، معروف به قیصر، خواننده لس‌آنجلسی، با حضور در تهران در تجمع حامیان حکومت در میدان انقلاب ترانه اجرا کرد.

همچنین صدف طاهریان، بلاگر ساکن ترکیه، تمام پستهای صفحه اینستاگرام خود را حذف کرده و با انتشار استوری‌هایی، از حضور خود در ایران خبر داده است.

مطلب قبلی...
taherian.jpg
بازگشت صدف طاهریان به ایران در استور‌های اینستاگرام؛ حضور قیصر در تهران به حاشیه رفت
مطلب بعدی...
6600.jpg
یک مدرسه دیگر در کنار پایگاه نظامی، تصویری جنجالی از اسفراین

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6-1.jpg
شایعاتی مبنی بر بازگشت صدف طاهریان به ایران
daily6.jpg
ازدواج جنجالی شهرام جزایری با یک بلاگر
one6.jpg
رونمایی علی دایی از خواهر همسرش دنا فرخ آذری
daily6-1.jpg
چرا فرزندان تعداد زیادی از افراد مشهور هالیوود ترنس هستند
goftar27.jpg
از عضویت در تیم ملی فوتبال تا حمایت از پزشکیان و حمله به زاکانی، رسول خطیبی کیست؟
oholic29.jpg
معنای واقعی نام کشورها
goftar22-1.jpg
کنسرت خواننده بی هنر و جویای توجه در ایران
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آقا داماد چکاره‌ست؟
کاریکاتور هفته: از اینجا ببُر!
خامنه ای تا چه زمانی می‌تواند جلوی نابودی جمهوری اسلامی را بگیرد
مرگ مشکوک پسر آیت‌الله جنجالی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
دلایل تاریخی جانبداری دموکرات‌های آمریکا از جمهوری اسلامی
janjal.jpg
این زن ایرانی‌تبار با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ۳ میلیارد دلار سود کرد
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
goftar5.jpg
رز رضوی؛ از مترجمی زبان اسپانیایی تا شایعه ازدواج با محمدرضا شریفی‌نیا
tv4.jpg
شقایق دهقان تصاویر با حجاب اختیاری منتشر کرد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy