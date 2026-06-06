ایران اینترنشنال - محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان گفت: «در جنگهای اخیر شاهد مهاجرت معکوس نخبگان و مردم به کشور بودیم. باید از ظرفیت ایرانیان علاقهمند به خدمت به کشور استفاده کنیم و با طراحی مشوقهای مناسب، زمینه بازگشت نخبگان و استادانان را فراهم سازیم.»
او افزود: «نباید دنبال این باشیم چرا استادان مهاجرت کردهاند، بلکه باید به بازگرداندن آنان بیندیشیم.» در روزهای اخیر، بینش بلور، معروف به قیصر، خواننده لسآنجلسی، با حضور در تهران در تجمع حامیان حکومت در میدان انقلاب ترانه اجرا کرد.
همچنین صدف طاهریان، بلاگر ساکن ترکیه، تمام پستهای صفحه اینستاگرام خود را حذف کرده و با انتشار استوریهایی، از حضور خود در ایران خبر داده است.