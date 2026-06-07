مسعود کاظمی - ایران اینترنشنال

علی خامنه‌ای صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در آغاز جنگ، در حمله به دفترش در تهران کشته شد. او در سال‌های اخیر و پس از افزایش حملات اسرائیل به فرماندهان و مقام‌های جمهوری اسلامی، بارها نماز میت بر کشته‌شدگان حکومت اقامه کرده بود؛ تا جایی که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به او لقب «بلاگر نماز میت» داده بودند. اکنون اما بیش از ۱۰۰ روز از کشته‌شدن او می‌گذرد و هنوز خبری از تشییع و دفنش نیست.

وعده تشییع میلیونی؛ بدون نتیجه

در ۶۰ روز گذشته از زمان آتش‌بس، بسیاری از فرماندهان و مقام‌های کشته‌شده دفن شده‌اند، اما پیکر رهبر دوم جمهوری اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده است. محمدعلی توکلی‌زاده، معاون شهرداری تهران، وعده داده بود مراسم تشییع خامنه‌ای در تهران، قم و مشهد برگزار شود و حتی از احتمال حضور ده‌ها میلیون نفر سخن گفته بود.

این وعده‌ها در حالی مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی مراسم سالگرد روح‌الله خمینی را با محدودیت‌های کم‌سابقه برگزار کردند و از دعوت رسمی بسیاری از مقام‌ها و فرماندهان نظامی خودداری شد. با وجود اعلام رسمی مبنی بر دفن خامنه‌ای در مشهد، پیشنهادهایی برای دفن او در قم نیز مطرح شد، اما هنوز هیچ تاریخ مشخصی برای تشییع اعلام نشده است.