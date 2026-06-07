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صفحه نخست » "دریافت پول از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز اجرایی شد"

avarez.jpgخبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که «طرح دریافت بهای خدمات از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز» اجرایی شده و برای اجرای این طرح، مجموعه‌ای با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است.

به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه واریز و در محل‌های تعیین‌شده هزینه می‌شود.

فارس ادامه داد که بخشی از این پرداخت‌ها نقدی نیست و در قالب تتر، کالا یا تهاتر انجام می‌شود؛ به‌طوری که برخی کشتی‌ها به‌جای پرداخت پول، کالا یا خدمات ارائه می‌کنند و ارزش آن از مبلغ قابل پرداخت کسر می‌شود.

همچنین محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مجلس، به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر از هر کشتی عبوری از تنگه هرمز به‌طور میانگین بین ۱.۵ تا دو میلیون دلار دریافت می‌شود.

جوکار، نماینده یزد: بادکنک قدرت آمریکا ترکید و باد آن خالی شد

محمدصالح جوکار، نماینده یزد در مجلس، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «با یک سوزنی، بادکنک قدرت آمریکا ترکید و باد آن خالی شد و تمام دنیا متوجه شدند که آمریکا نمی‌تواند از طریق نظامی هیچ غلطی بکند.»
او افزود: «آمریکایی‌ها اهل فریب و به دنبال امتیازگیری و تهدید هستند. ما باید به جایی برسیم که دیگر جرات تهدید نداشته باشند.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «درس خوبی به آمریکا می‌دهیم تا بداند که با بد کسی روبه‌رو شده است.»

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