ایندیپندنت - امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه ۱۷ خرداد و در بدو ورد به تیخوانا مکزیک، از عملکرد دولت آمریکا در روند اهدای روادید بهشدت انتقاد کرد.
قلعهنویی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه با تشکر از تلاشهای جانی اینفانتینو، رئیس فیفا گفت تیم ما باید هفته پیش به اینجا میرسید تا میتوانست «ریکاوری» کند. اما هشت روز دیگر اولین بازی ما برگزار میشود. با ما غیراخلاقی و غیرانسانی برخورد کردند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه ۱۷ خرداد و در بدو ورد به تیخوانا مکزیک، از عملکرد دولت آمریکا در روند اهدای روادید بهشدت انتقاد کرد.-- independentpersian (@indypersian) June 7, 2026
قلعهنویی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه با تشکر از تلاشهای جانی اینفانتینو، رئیس فیفا گفت تیم ما باید هفته پیش به اینجا می... pic.twitter.com/4DGMPfrpwr