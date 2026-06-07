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isr.jpgیک کشته و دست‌کم ۵ زخمی در حمله مسلحانه در مرکز اسرائیل

ایران اینترنشنال - سانه‌های اسرائیلی گزارش دادند در پی وقوع حمله‌‌ای مسلحانه در مرکز این کشور، یک نفر کشته و دست‌کم پنج تن دیگر زخمی شدند. مهاجم مسلح نیز پس از درگیری با نیروهای امنیتی از پا درآمد.

پایگاه خبری تایمز اسرائیل یک‌شنبه ۱۷ خرداد نوشت این تیراندازی در سه نقطه مختلف در نزدیکی دیوار امنیتی کرانه باختری رخ داد.


بر اساس این گزارش، به‌دنبال این حمله «تروریستی»، نیروهای امدادی به چندین مجروح در مناطق کوخاو یائیر، تسور ییتسخاک و تسور ناتان در مرکز اسرائیل خدمات درمانی ارائه کردند.

سازمان امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد یک مرد ۳۱ ساله در پی این حمله در نزدیکی تسور ناتان جان خود را از دست داد و فرد دیگری که حدود ۴۰ سال سن دارد، در وضعیتی «وخیم» به بیمارستان منتقل شده است.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای خبر داد بنیامین نتانیاهو جلسه‌ای برای ارزیابی وضعیت پس از این رویداد مرگبار برگزار کرده و در حال پیگیری تحولات حادثه است.

پیش‌تر در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز حمله با چاقو و خودرو در شمال اسرائیل دو کشته بر جای گذاشته بود.

کشته شدن مهاجم مسلح

پلیس اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد عامل این تیراندازی در درگیری‌ با نیروهای امنیتی کشته شد.

بر اساس این بیانیه، ماموران پس از عملیات تعقیب و جست‌وجو، مهاجم را که ساکن شهر عرب‌نشین طیبه در نزدیکی محل حادثه بود، یافتند و به ضرب گلوله از پا درآوردند.

همچنین سلاح مورد استفاده در این حمله، یک مسلسل دست‌ساز موسوم به «کارلو»، کشف و ضبط شد.

این در حالی است که ارتش اسرائیل پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود دو مهاجم در این حمله نقش داشته‌اند و هر دو به دست نیروهای اسرائیلی کشته شده‌اند.

طبق این بیانیه، مهاجمان برای اجرای این حمله از خودرویی با پلاک اسرائیلی استفاده کرده بودند که به‌صورت غیرقانونی در جاده تردد داشت.

ارتش اسرائیل همچنین از محاصره چندین روستای فلسطینی در منطقه و مسدود شدن گذرگاه مجاور کرانه باختری در پی این حمله خبر داد.

تایمز اسرائیل گزارش داد در پی این حمله، هشدار «نفوذ تروریستی» در منطقه تسور ییتسخاک فعال شد.

ارتش اسرائیل به ساکنان این شهر دستور داد تا اطلاع ثانوی در خانه‌های خود بمانند و درها را قفل کنند.

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