یک کشته و دستکم ۵ زخمی در حمله مسلحانه در مرکز اسرائیل
🚨WATCH: The terrorist arrives in an Israeli vehicle at the settlement of Saliya in the Shomron, and the head of Security shoots at him with a pistol and drives him away https://t.co/smcZPi5fvR pic.twitter.com/AqjIshAsPU
پایگاه خبری تایمز اسرائیل یکشنبه ۱۷ خرداد نوشت این تیراندازی در سه نقطه مختلف در نزدیکی دیوار امنیتی کرانه باختری رخ داد.
بر اساس این گزارش، بهدنبال این حمله «تروریستی»، نیروهای امدادی به چندین مجروح در مناطق کوخاو یائیر، تسور ییتسخاک و تسور ناتان در مرکز اسرائیل خدمات درمانی ارائه کردند.
سازمان امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد یک مرد ۳۱ ساله در پی این حمله در نزدیکی تسور ناتان جان خود را از دست داد و فرد دیگری که حدود ۴۰ سال سن دارد، در وضعیتی «وخیم» به بیمارستان منتقل شده است.
🚨WATCH: The terrorist arrives in an Israeli vehicle at the settlement of Saliya in the Shomron, and the head of Security shoots at him with a pistol and drives him away https://t.co/smcZPi5fvR pic.twitter.com/AqjIshAsPU-- Raylan Givens (@JewishWarrior13) June 7, 2026
دفتر نخستوزیری اسرائیل با انتشار بیانیهای خبر داد بنیامین نتانیاهو جلسهای برای ارزیابی وضعیت پس از این رویداد مرگبار برگزار کرده و در حال پیگیری تحولات حادثه است.
پیشتر در دیماه ۱۴۰۴ نیز حمله با چاقو و خودرو در شمال اسرائیل دو کشته بر جای گذاشته بود.
کشته شدن مهاجم مسلح
پلیس اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد عامل این تیراندازی در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد.
بر اساس این بیانیه، ماموران پس از عملیات تعقیب و جستوجو، مهاجم را که ساکن شهر عربنشین طیبه در نزدیکی محل حادثه بود، یافتند و به ضرب گلوله از پا درآوردند.
همچنین سلاح مورد استفاده در این حمله، یک مسلسل دستساز موسوم به «کارلو»، کشف و ضبط شد.
این در حالی است که ارتش اسرائیل پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بود دو مهاجم در این حمله نقش داشتهاند و هر دو به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدهاند.
طبق این بیانیه، مهاجمان برای اجرای این حمله از خودرویی با پلاک اسرائیلی استفاده کرده بودند که بهصورت غیرقانونی در جاده تردد داشت.
ارتش اسرائیل همچنین از محاصره چندین روستای فلسطینی در منطقه و مسدود شدن گذرگاه مجاور کرانه باختری در پی این حمله خبر داد.
تایمز اسرائیل گزارش داد در پی این حمله، هشدار «نفوذ تروریستی» در منطقه تسور ییتسخاک فعال شد.
ارتش اسرائیل به ساکنان این شهر دستور داد تا اطلاع ثانوی در خانههای خود بمانند و درها را قفل کنند.