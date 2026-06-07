یک کشته و دست‌کم ۵ زخمی در حمله مسلحانه در مرکز اسرائیل





پایگاه خبری تایمز اسرائیل یک‌شنبه ۱۷ خرداد نوشت این تیراندازی در سه نقطه مختلف در نزدیکی دیوار امنیتی کرانه باختری رخ داد. ایران اینترنشنال - سانه‌های اسرائیلی گزارش دادند در پی وقوع حمله‌‌ای مسلحانه در مرکز این کشور، یک نفر کشته و دست‌کم پنج تن دیگر زخمی شدند. مهاجم مسلح نیز پس از درگیری با نیروهای امنیتی از پا درآمد.پایگاه خبری تایمز اسرائیل یک‌شنبه ۱۷ خرداد نوشت این تیراندازی در سه نقطه مختلف در نزدیکی دیوار امنیتی کرانه باختری رخ داد. 🚨WATCH: The terrorist arrives in an Israeli vehicle at the settlement of Saliya in the Shomron, and the head of Security shoots at him with a pistol and drives him away https://t.co/smcZPi5fvR pic.twitter.com/AqjIshAsPU -- Raylan Givens (@JewishWarrior13) June 7, 2026



بر اساس این گزارش، به‌دنبال این حمله «تروریستی»، نیروهای امدادی به چندین مجروح در مناطق کوخاو یائیر، تسور ییتسخاک و تسور ناتان در مرکز اسرائیل خدمات درمانی ارائه کردند.



سازمان امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد یک مرد ۳۱ ساله در پی این حمله در نزدیکی تسور ناتان جان خود را از دست داد و فرد دیگری که حدود ۴۰ سال سن دارد، در وضعیتی «وخیم» به بیمارستان منتقل شده است. بر اساس این گزارش، به‌دنبال این حمله «تروریستی»، نیروهای امدادی به چندین مجروح در مناطق کوخاو یائیر، تسور ییتسخاک و تسور ناتان در مرکز اسرائیل خدمات درمانی ارائه کردند.سازمان امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد یک مرد ۳۱ ساله در پی این حمله در نزدیکی تسور ناتان جان خود را از دست داد و فرد دیگری که حدود ۴۰ سال سن دارد، در وضعیتی «وخیم» به بیمارستان منتقل شده است.