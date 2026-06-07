ایران اینترنشنال - گیلا گاملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، در گفتوگو با کانال ۱۴ گفت ما شاهد وضعیت حکومت جمهوری اسلامی هستیم، قطعا پس از اعتراضات، این رژیم از هر زمان دیگری ضعیفتر شده است.
او افزود در مقابل، فردی که هم در داخل ایران و هم در عرصه بینالمللی حمایتهایش در حال افزایش است، شاهزاده رضا پهلوی است. این رژیم حتی بسیار سریعتر از آنچه تصور میکردیم سقوط خواهد کرد.
نجات بهرامی - صدای خانم گیلا گملیل، عضو کابینه امنیتی دولت اسرائیل باید بلندتر شود و به مبنای تصمیمگیریهای کلان در اسراییل تبدیلشود. ما بدون لکنت و بر مبنای منافع بلندمدت ایران خواستههای خود از دولتهای دخیل در مساله ایران را مطرح میکنیم و از برخی جناحهای سیاسی و امنیتی اسراییل میخواهیم از تجزیهطلبها و یا برخی عناصر رسانهای مشکوک و بدنام فاصله بگیرند و نَود درصد ایرانیان داخل و خارج را به خود بدبین نکنند و زبان جمهوری اسلامی را علیه رهبر انقلاب ملی دراز نکنند تا پیروزی بر جمهوری اسلامی تبدیل به بازدارندگی مادالعمر برای اسراییل نیز بشود.
بخشی از سخنان خانم گیلا گملیل: «ما وضعیت رژیم را میبینیم. قطعاً پس از اعتراضات، این رژیم ضعیفتر از هر زمان دیگری است. همزمان، کسی که حمایتها از او هم در داخل ایران و هم در عرصه بینالمللی در حال افزایش است، ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی است. این رژیم حتی بسیار سریعتر از آنچه فکر میکردیم سقوط خواهد کرد.»
אנחנו רואים את מצבו של המשטר, וודאי אחרי המחאות, הוא חלש מתמיד. בד בבד מי שהתמיכה סביבו מתחזקת הן באיראן והן בזירה הבינ"ל הוא יורש העצר הנסיך רזא פהלווי. המשטר הזה ייפול עוד יותר מהר מי מה שחשבנו. @PahlaviReza pic.twitter.com/P7zMaka2oV-- גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) June 7, 2026
تیراندازی مرگبار در اسرائیل