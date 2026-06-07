به نوشته تابناک، با وجود انتقال تیم ملی به کمپ «تیخوانا» در مکزیک و آغاز اردوی این تیم، هنوز ویزای شماری از اعضای کادر فنی، اجرایی و همراهان تیم صادر نشده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که همچنان ابهام‌هایی درباره وضعیت ویزای برخی «مدیران و اعضای کاروان تیم فوتبال ایران» برای ورود به آمریکا وجود دارد.

ایران وایر - خبرگزاری «تابناک» در ایران مدعی شده است که فدراسیون جهانی فوتبال، از مدت‌ها قبل خود را برای سناریوی احتمالی انصراف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ آماده کرده و در صورت وقوع چنین اتفاقی، پروتکل‌های لازم برای جایگزینی یک تیم دیگر را در اختیار عوامل برگزاری مسابقات قرار خواهد داد.

تابناک مدعی شده که پیش‌تر «مهدی تاج»، رییس فدراسیون فوتبال ایران، صدور ویزا برای تمامی اعضای کاروان را یکی از شروط حضور ایران در جام جهانی عنوان کرده و گفته بود در صورت عدم صدور ویزا حتی برای یکی از اعضای تیم، ایران ممکن است از حضور در مسابقات انصراف دهد.

براساس این گزارش، در میان افرادی که هنوز وضعیت ویزای آن‌ها نامشخص است، نام برخی مدیران و اعضای اجرایی تیم ملی نیز دیده می‌شود. تابناک همچنین مدعی شده است که برخی درخواست‌های ویزا برای اعضای رسانه‌ای، آنالیز فنی و تدارکات تیم رد شده و کادر «امیر قلعه‌نویی» به صورت کامل در مسابقات حاضر نخواهد بود.

این رسانه به نقل از آنچه «منابع آگاه در آمریکا و مرتبط با تیم برگزاری جام جهانی» خوانده، نوشته است که فیفا به عوامل اجرایی خود آماده‌باش داده تا در صورت انصراف ایران، فرآیند جایگزینی یک تیم دیگر را اجرا کنند.

با این حال، تابناک هیچ اشاره‌ای به هویت احتمالی تیم جایگزین یا مبنای حقوقی انتخاب آن نکرده است. فیفا نیز تاکنون به صورت رسمی درباره احتمال جایگزینی یک تیم به جای ایران یا وجود چنین برنامه‌ای اظهارنظر نکرده است.