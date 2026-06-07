خبرنامه گویا - در حالی که گزارش‌ها از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای انتقال پیامی ویژه به تهران و کاهش تنش‌ها حکایت داشت، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران همزمان ویدیویی از عبدالله جوادی آملی را بازنشر کردند که در آن بر «انتقام» و ریختن خون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، تأکید می‌شود. این بازنشر در شرایطی صورت می‌گیرد که مذاکرات میان تهران و واشینگتن همچنان در بن‌بست قرار دارد و تحلیلگران از افزایش خطر یک رویارویی مستقیم میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده هشدار می‌دهند.

همزمان، اسرائیل با دستور مستقیم بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتز، ضاحیه - بیروت، مهم‌ترین پایگاه نفوذ حزب‌الله در لبنان، را هدف حمله هوایی قرار داد. بنا بر گزارش‌های اولیه، این حمله دست‌کم دو کشته و ۱۱ زخمی بر جای گذاشته است.

محمدجواد اکبرین در این ویدیو استدلال می‌کند که مجموعه رخدادهای اخیر، از حمله اسرائیل به بیروت تا تشدید لحن رسانه‌های نزدیک به سپاه، می‌تواند نشانه آن باشد که نامه منتسب به دونالد ترامپ برای مجتبی خامنه‌ای، که از طریق پاکستان به تهران رسیده، آن پیام مثبت و امیدوارکننده‌ای نبوده که انتظارش را داشتند.

گروهی از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران ویدیویی از عبدالله جوادی آملی، از مراجع تقلید شیعه، را بازنشر کردند که در آن بر انتقام و ریختن خون دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تاکید می‌کند.



ارزیابی محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال pic.twitter.com/wc9y7oaELL -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) June 7, 2026

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