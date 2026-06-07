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صفحه نخست » عبور از خط قرمز سپاه؟ با دستور نتانیاهو؛ ارتش اسرائیل به ضاحیه بیروت حمله کرد

beirut.jpgالحدث: اسرائیل پیش از حمله به ضاحیه بیروت، آمریکا را مطلع کرده بود

ایران اینترنشنال - یک منبع اسرائیلی به اسکای‌نیوز عربی گفت هدف حمله به ضاحیه در حومه بیروت یک مقر وابسته به حزب‌الله بوده است. این منبع افزود این حمله فرد یا شخصیت مشخصی را هدف قرار نداده و صرفا زیرساختی وابسته به حزب‌الله مدنظر بوده است.

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، بر اساس آمار اولیه، در پی حمله هوایی اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت، دست‌کم دو نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.

بنیامین نتانياهو، نخست‌وزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که دستور حمله به ضاحیه بیروت را صادر کرده‌اند.

در پی این دستور، سخنگوی ارتش اسرائیل از حمله به ضاحیه بیروت خبر داد.

ویدیو زیر که ساعاتی پیش منتشر شد، حمله هوایی اسرائیل به منطقه ضاحیه بیروت را نشان می‌دهند؛ حمله‌ای که بنا بر گزارش‌ها با شلیک سه موشک، دو واحد مسکونی را هدف قرار داده است. این حمله در حالی انجام شد که حزب‌الله و جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته هشدار داده بودند در صورت هدف قرار گرفتن بیروت حملاتی متقابل علیه شمال اسرائیل انجام خواهند داد:

کاتز اعلام کرد که حمله به ضاحیه بیروت، در پاسخ به شلیک حزب‌الله به سمت خاک اسرائیل انجام شده است.

رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که در پی حمله اسرائیل شورای عالی امنیت ملی ایران جلسه‌ای اضطراری تشکیل داده است.

عباس عراقچی پیش‌تر اعلام کرده بود که در صورت حمله مجدد اسرائیل به ضاحیه بیروت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در هر لحظه آماده واکنش هستند و در صورت نقض آتش‌بس، به وظیفه خود عمل خواهند کرد.

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