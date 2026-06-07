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علی فروغی مدیر شبکه سوم سیما، در سانحه رانندگی آزادراه اصفهان ـ نطنز، دچار مصدومیت شد

به گزارش تسنیم: رسول غلامیان اظهار داشت: شب گذشته (شنبه‌شب) در محدوده ابیازن در آزادراه اصفهان ـ نطنز، یک سانحه رانندگی رخ داد که منجر به مصدومیت سه نفر از جمله علی فروغی، مدیر شبکه سه سیما شد.

bghp.jpgوی خاطرنشان کرد: این حادثه در ساعات پایانی شب رخ داد و در پی آن، خودروی مذکور دچار آسیب شد و بر اساس اطلاعات اولیه، علی فروغی با دو همراه دیگر در این تصادف دچار آسیب‌دیدگی جزیی شدند.

رئیس اورژانس 115 شهرستان نطنز در بیان جزئیات اقدامات صورت‌گرفته گفت: در پی وقوع حادثه، نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند و مصدومان را جهت درمان تکمیلی به بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) منتقل کردند و مصدومان در زمان حاضر تحت مراقبت‌ و مداوای پزشکی قرار دارند و حال عمومی آنها مساعد است.

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