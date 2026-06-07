خبرنامه گویا - در ویدیویی قدیمی از گفتوگوی بهزاد بلور با قیصر در خانهاش، بلور با نگاهی طنزآمیز به کتابخانه پر از کتاب او میگوید برخی از کتابها آنقدر نو به نظر میرسند که انگار هرگز باز نشدهاند و با شوخی میپرسد آیا این کتابها را واقعاً خوانده یا صرفاً برای نمایش چیده است و اضافه میکند که «به آدمی که زیاد کتاب میخواند شباهت نداری!»
ده دوازده سال پیش بهزاد بلور رفت خونه این یارو قیصر، نمیدونم جریان چی بود که یهبند قهوهایش کرد. تکتک دیالوگهای این چهل ثانیه تاریخی از اوج فعالیتهای فرهنگی-مطالعاتی قیصر رو ببینید 😂 https://t.co/YvOn4QkSi3 pic.twitter.com/yN0XDJGCNC-- SadraGolmakani🇮🇷🇨🇦🇦🇪 (@sadragolmakani) June 6, 2026
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وقتی کشورت اشغال شده و اشغالگران برایت رجز میخوانند