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صفحه نخست » ویدیوی قدیمی گفت‌وگوی بهزاد بلور با قیصر دوباره وایرال شد

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خبرنامه گویا - در ویدیویی قدیمی از گفت‌وگوی بهزاد بلور با قیصر در خانه‌اش، بلور با نگاهی طنزآمیز به کتابخانه پر از کتاب او می‌گوید برخی از کتاب‌ها آن‌قدر نو به نظر می‌رسند که انگار هرگز باز نشده‌اند و با شوخی می‌پرسد آیا این کتاب‌ها را واقعاً خوانده یا صرفاً برای نمایش چیده است و اضافه می‌کند که «به آدمی که زیاد کتاب می‌خواند شباهت نداری!»

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