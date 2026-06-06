یورونیوز - صدف طاهریان، بازیگر سابق سینما و تلویزیون ایران که بیش از یک دهه پیش با حواشی گسترده ناشی از مهاجرت و انتشار تصاویر بدون حجاب از ایران خارج و وارد عرصه مدلینگ شده بود، بار دیگر به یکی از سوژههای داغ فضای مجازی و رسانههای داخلی تبدیل شد.
صدف طاهریان طی دور روز اخیر چند استوری از داخل ایران منتشر کرد و به اخبار و شایعات در مورد بازگشتش به ایران دامن زد. هرچند او تاکنون توضیح مستقیمی در اینباره منتشر نکرده، اما تصاویر و نشانههای منتشرشده در صفحه شخصی او در اینستاگرام باعث شده بسیاری از رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی این اقدام را تاییدی بر بازگشت او به ایران تلقی کنند.
همزمان خانم طاهریان تمامی پستها و تصاویر منتشر شده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام را که ۳ میلیون دنبالکننده دارد، حذف، پاکسازی یا آرشیو کرده؛ به طوری که هیچیک از آنها قابل مشاهده نیستند.
این خبر در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که حضور بینش بلور با نام هنری قیصر، خواننده لسآنجلسی در مراسم حکومتی در تهران و حاشیههای پیرامون آن نیز بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشت؛ رخدادی که پس از انتشار اخبار و شایعات در مورد بازگشت خانم طاهریان به ایران به حاشیه رفت.
تلاقی زمانی این دو خبر، باعث شده بار دیگر موضوع بازگشت چهرههای شناختهشده مهاجر به کشور در کانون بحثهای رسانهای قرار گیرد.
جمهوری اسلامی با هدف آن چه که «عادیسازی شرایط داخلی کشور» و «خنثیسازی روایتها از بحران اقتصادی و اجتماعی و نبود آزادیهای مدنی» تلاش کرد تا ایرانیان مقیم خارج از کشور را برای بازگشت به ایران ترغیب کند تا به تعبیر گروهی از تحلیلگران ضمن افزایش «تابآوری مردم» در برابر مشکلات اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و فشارهای سیاسی و جنگ، روایت و تصویر مطلوب خود را از ایران مخابره کند.
البته کارگزاران اجرای این سیاست طی سالهای گذشته بارها وعده بازگشت نخبگان و هنرمندان برجسته ایرانی را دادهاند ولی تا کنون در عمل به این وعدهها چندان موفق نبودهاند؛ چنان که پس از بارها انتشار وسیع شایعه بازگشت نصرالله معین، خواننده متبحر و توانمند ایرانیِ ساکن لسآنجلس، در عمل موفق به بازگرداندن قیصر به ایران شدهاند که به باور کارشناسان حوزه موسیقی، به زحمت خوانندهای درجه ۳ در میان هنرمندان ایرانی مقیم خارج از کشور محسوب میشود.
صدف طاهریان کیست؟
صدف طاهریان متولد سال ۱۳۶۷ و دانشآموخته رشته معماری است. او فعالیت هنری خود را از اواخر دهه ۸۰ آغاز کرد و در چند فیلم و مجموعه تلویزیونی از جمله سلام بر عشق، هیچکجا هیچکس، پس کوچههای شمرون و عصر یخبندان حضور داشت. نام او اما در سال ۱۳۹۴ بیش از هر زمان دیگری بر سر زبانها افتاد؛ زمانی که با انتشار تصاویر بدون حجاب در شبکههای اجتماعی، موجی از واکنشها را برانگیخت و سپس ایران را ترک کرد.
خانم طاهریان پس از مهاجرت مدتی در ترکیه و سپس امارات عربی متحده به عنوان مدل با شرکتهای آرایشی همکاری داشت. او در مقاطع مختلف درباره شرایط زندگی و فعالیت حرفهای خود پس از مهاجرت اظهارنظرهای متفاوتی مطرح کرد؛ از جمله در مصاحبهای در سال ۲۰۱۶ گفته بود تصورش از شرایط کاری خارج از ایران با واقعیت فاصله داشته است.
انتشار استوریهای اخیر خانم طاهریان بار دیگر توجه افکار عمومی را به او جلب کرده است. با این حال هنوز هیچ مقام رسمی یا خود او درباره جزئیات حضورش در ایران، وضعیت اقامت یا برنامههای آینده او توضیحی ارائه نکردهاند و بسیاری از گمانهزنیهای مطرحشده همچنان در حد حدس و تحلیل رسانهای باقی مانده است.