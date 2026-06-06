یورونیوز - صدف طاهریان، بازیگر سابق سینما و تلویزیون ایران که بیش از یک دهه پیش با حواشی گسترده ناشی از مهاجرت و انتشار تصاویر بدون حجاب از ایران خارج و وارد عرصه مدلینگ شده بود، بار دیگر به یکی از سوژه‌های داغ فضای مجازی و رسانه‌های داخلی تبدیل شد.

صدف طاهریان طی دور روز اخیر چند استوری از داخل ایران منتشر کرد و به اخبار و شایعات در مورد بازگشتش به ایران دامن زد. هرچند او تاکنون توضیح مستقیمی در این‌باره منتشر نکرده، اما تصاویر و نشانه‌های منتشرشده در صفحه شخصی او در اینستاگرام باعث شده بسیاری از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام را تاییدی بر بازگشت او به ایران تلقی کنند.

همزمان خانم طاهریان تمامی پست‌ها و تصاویر منتشر شده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام را که ۳ میلیون دنبال‌کننده دارد، حذف، پاکسازی یا آرشیو کرده؛ به طوری که هیچ‌یک از آنها قابل مشاهده نیستند.

این خبر در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که حضور بینش بلور با نام هنری قیصر، خواننده لس‌آنجلسی در مراسم حکومتی در تهران و حاشیه‌های پیرامون آن نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت؛ رخدادی که پس از انتشار اخبار و شایعات در مورد بازگشت خانم طاهریان به ایران به حاشیه رفت.

تلاقی زمانی این دو خبر، باعث شده بار دیگر موضوع بازگشت چهره‌های شناخته‌شده مهاجر به کشور در کانون بحث‌های رسانه‌ای قرار گیرد.