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7-0.jpgبهمن دان بازیگر: هرچه دارم از مردم دارم. هرچه دارم از نظام جمهوری اسلامی دارم و امروز با افتخار می‌گویم برای مردم و برای این کشور کار می‌کنم.

🔺 هر کسی که در این کشور کار می‌کند، در نهایت زیر همین پرچم و همین ساختار است. من هم با افتخار می‌گویم «حکومتی» هستم؛ نه به معنای برچسب، بلکه به معنای تعلق به همین سرزمین و همین مردم. من از هیچ جایی برای گفتن این حرف‌ها پول نگرفته‌ام؛ این انتخاب من است.

🔺 من خودم را کنار مردم می‌بینم. با مردمم هستم. در نانوایی، در بازار، در قصابی، هرجا که مردم هستند، همان‌جا هستم. بعضی‌ها شاید بخواهند خودشان را پنهان کنند؛ ماسک بزنند، کلاه بگذارند، یقه بالا بدهند که شناخته نشوند. اما من همیشه گفته‌ام: زندگی را باید همان‌طور که هست زندگی کرد./تسنیم

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