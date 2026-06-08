موش و گربه بازی امریکا و اسراییل و جمهوری نکبت اسلامی دوباره شروع شد!

نه قربانت گردم!

مردم معترض ایران دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شوند! ما را به خیر شما امید نیست، لطفا شرّ نرسانید.

شما می خواهید جمهوری اسلامی اورانیوم و اتم و کوفت و زهرمار نداشته باشد این مساله ی شماست، نه مساله ی ما! لطفا از حساب ملت ایران خرج نکنید. ما به اندازه ی کافی جیب مان سوراخ و از دارایی تهی ست، شما این تنبان پاره ی ما را لطفا پاره تر نکنید.

این سوراخ پیچ ما از بس شُل کن سفت کن در آوردید گشاد شده است و پیچ هرز شما در آن محکم نمی شود.

ما دنبال رییس جمهورهایی مثل روسای جمهور دوران جنگ دوم می گردیم. البته آن ها هم منتظر پرل هاربرها بودند تا واکنش نشان دهند. یادتان هست چه بلاهایی سر یهودیان در مناطق فتح شده می آوردند و عین خیال شان نبود؟

ما یادمان هست و دوره ی اول حملات شما قشنگ به ما یاد داد که زیاد به غرش های تان غره نشویم. البته دست تان درد نکند که سدعلی دونگ و شصت هفتاد مهره ی اصلی جمهوری نکبت را به درک فرستادید ولی دیدید که جمهوری آشغال پرور اسلامی، یک آشغال برود یک آشغال دیگر را سر کار می آورد آن هم آشغال «غایب»! آشغالک ها هم که ماشاءالله فت و فراوان اند و برای هر موجود نفله شده ای ده تا جانشین در اختیار دارند.

