موش و گربه بازی امریکا و اسراییل و جمهوری نکبت اسلامی دوباره شروع شد!
نه قربانت گردم!
مردم معترض ایران دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شوند! ما را به خیر شما امید نیست، لطفا شرّ نرسانید.
شما می خواهید جمهوری اسلامی اورانیوم و اتم و کوفت و زهرمار نداشته باشد این مساله ی شماست، نه مساله ی ما! لطفا از حساب ملت ایران خرج نکنید. ما به اندازه ی کافی جیب مان سوراخ و از دارایی تهی ست، شما این تنبان پاره ی ما را لطفا پاره تر نکنید.
این سوراخ پیچ ما از بس شُل کن سفت کن در آوردید گشاد شده است و پیچ هرز شما در آن محکم نمی شود.
ما دنبال رییس جمهورهایی مثل روسای جمهور دوران جنگ دوم می گردیم. البته آن ها هم منتظر پرل هاربرها بودند تا واکنش نشان دهند. یادتان هست چه بلاهایی سر یهودیان در مناطق فتح شده می آوردند و عین خیال شان نبود؟
ما یادمان هست و دوره ی اول حملات شما قشنگ به ما یاد داد که زیاد به غرش های تان غره نشویم. البته دست تان درد نکند که سدعلی دونگ و شصت هفتاد مهره ی اصلی جمهوری نکبت را به درک فرستادید ولی دیدید که جمهوری آشغال پرور اسلامی، یک آشغال برود یک آشغال دیگر را سر کار می آورد آن هم آشغال «غایب»! آشغالک ها هم که ماشاءالله فت و فراوان اند و برای هر موجود نفله شده ای ده تا جانشین در اختیار دارند.
شما فعلا بروید چک و چانه تان را بزنید شاید جمهوری اسلامی تنگه ی هرمز را باز کند و از شما مثل سر گردنه حق و حساب نگیرد. کشورهای عربی جنوب خلیج فارس هم که بی غیرت تر از شماها.
الان این موشک و بمب اندازی شما واقعا درد دارد. دو سه ماه پیش مردم می گفتند ارزش دارد که آیندگان مان به قیمت از دست رفتن هست و نیست ما از شرّ حکومت نکبت خلاص شوند، اما الان می بینند نه. جان و مال و همه چیزشان می تواند مفت از دست برود و بعد حیوانات و خوک ها سر میز مذاکره به سلامتی هم جام های شان را به هم بزنند.
ولی یک چیز را نه صد در صد بلکه هزار درصد مطمئن باشید:
تا جمهوری نکبت اسلامی هست، شما روی آرامش را مثل مردم ایران نخواهید دید! پرل هاربر این بار به صورت اتمی اتفاق خواهد افتاد و مردم ایران با پوزخند به شما،،، مثل انگلیسی ها و اروپایی ها که دارند راست و چپ از اسلامی ها در کشورهای خودشان می خورند خواهند گفت: نوش جان تان! مار در آستین پروردید پس نیش بخورید همان طور که مردم ایران خورده اند و می خورند....
اسرائیل به ایران حمله کرد