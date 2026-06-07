امیت سگال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

پس از ۵۵ روز محاصره اقتصادی و کاهش درآمدهای صادراتی ــ که گفته می‌شود روزانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار از منابع مالی جمهوری اسلامی را از بین برده است ــ بحران اقتصادی اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد. بنا بر گزارش سی‌ان‌ان و به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی، دستیابی به یک توافق احتمالی با دولت ترامپ اکنون به آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده رژیم ایران گره خورده است.

آیا این به آن معناست که مسئله هسته‌ای حل‌وفصل شده است؟ بعید به نظر می‌رسد. اما این تحول نشان می‌دهد که اولویت‌های دیگری اکنون در حال پیشی گرفتن از سایر موضوعات هستند.

در آغاز عملیات «خشم حماسی»، ایالات متحده چهار هدف اصلی را اعلام کرده بود: برچیدن برنامه هسته‌ای، نابودی توان موشک‌های بالستیک، قطع حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی منطقه و متوقف کردن سرکوب خشونت‌آمیز معترضان.

با پیشرفت مذاکرات، به نظر می‌رسد موضوع معترضان نخستین مسئله‌ای بود که از دستور کار کنار گذاشته شد. پس از آن نیز موضوع نیروهای نیابتی و برنامه موشکی به حاشیه رفت. اکنون تنها مسئله باقی‌مانده روی میز مذاکرات، برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.