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صفحه نخست » «شما انقلاب کردید، ما هزینه‌اش را دادیم»؛ پاسخ تند یک جوان ایرانی به بهزاد فراهانی

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خبرنامه گویا - در ویدیویی که در فضای ایرانیان خارج از کشور بازتاب گسترده‌ای یافته، یک جوان ایرانی در یک کتابفروشی خارج از کشور به اظهارات بهزاد فراهانی که گفته بود «ما بیضه اش را داشتیم انقلاب کردیم، شما هم دارید، بکنید.» پاسخ می‌دهد. او با نقد رویکرد مبتنی بر احساسات انقلابی، هزینه‌های سیاسی و اجنماعی چند دهه گذشته ایرانیان را یادآور می‌شود و می‌گوید نسل جوان امروز بیش از روایت‌های قدیمی چهره‌هایی چون او، به دیدگاه‌هایی توجه نشان می‌دهند که بر عقلانیت، مسئولیت‌پذیری و عبور از چرخه آزمون‌وخطاهای سیاسی تأکید دارند.

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