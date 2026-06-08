Monday, Jun 8, 2026

صفحه نخست » اسرائیل به ایران حمله کرد

isrresp.jpgخبرنامه گویا - ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه از حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران خبر داد. همزمان، کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده‌شدن صدای انفجارهای متعدد در تبریز، آبدانان، تهران، شهریار، کرج و اسلامشهر خبر دادند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «برخی منابع» گزارش داد که اسرائیل «به اهدافی در تهران، اصفهان، تبریز و برخی نقاط دیگر در غرب ایران»‌ حمله کرده است.

به نظر می‌رسد در حملات اخیر به ایران از موشک‌های بالستیک هواپایه (ALBM) استفاده شده است، نه بمب های هوشمند. (هیچ هواپیمایی بر فراز ایران نبوده، همه پرتاب‌ها از عراق و از دریا بوده اند.)

دود ناشی از حملات هوایی اسرائیل به اصفهان:

isf1.jpg
تسنیم همچنین گفت که صدای انفجار در سمت کرج نیز شنیده شده است.

کانال تلگرامی سپاه سایبری پاسداران با انتشار تصویری گزارش داد که شیراز نیز هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است.

یک موضع پدافند هوایی در کهریزک تهران نیز هدف قرار گرفته شده است.

کانال تلگرامی «صابرین‌نیوز»‌ از حمله اسرائیل به کرمانشاه خبر داد.

خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داد که صدای دو انفجار مهیب در تهران و دست‌کم سه انفجار در اصفهان شنیده شده است.

ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای از حملات هوایی به چند نقطه ایران خبر داده و گفته است: «نیروی هوایی اسرائیل، تحت هدایت رکن اطلاعات ارتش، اندکی قبل به اهداف نظامی رژیم تروریستی ایران در غرب و مرکز ایران حمله کرد.»

مطلب قبلی...
IMG_5942.png
راست می گوید آقای ترامپ! موشک تان را زدید دوباره بروید مذاکره کنید!؛ ف. م. سخن
مطلب بعدی...
7-0.jpg
هرچه دارم از نظام جمهوری اسلامی دارم

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7.jpg
روابط پیچیده همسر دوم آناشید حسینی عروس سابق سفیر، با صدف طاهریان
daily7-1.jpg
تصاویری که ماز جبرانی از فارغ التحصیلی فرزندش منتشر کرد
one18.jpg
حضور کراواتی ماشاءالله شمس‌الواعظین در کنار هنربندان حکومتی
oholic7.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
daily7-2.jpg
فرهاد مجیدی ۵۰ ساله شد
goftar7-1.jpg
حقایقی درباره مورا نامدار؛ دستیار ایرانی وزیر امور خارجه امریکا
goftar6-1.jpg
شایعاتی مبنی بر بازگشت صدف طاهریان به ایران
daily6.jpg
ازدواج جنجالی شهرام جزایری با یک بلاگر

از سایت های دیگر

فرانسوی‌ها چند بار در ماه رابطه جنسی دارند و اولین بار در چه سنی سکس را تجربه می‌کنند؟
چرا نباید تلفن همراه را با خود به توالت ببریم؟
از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
دخترهایی که دوست‌پسر ساخته هوش مصنوعی را ترجیح می‌دهند

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
دلایل تاریخی جانبداری دموکرات‌های آمریکا از جمهوری اسلامی
janjal.jpg
این زن ایرانی‌تبار با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ۳ میلیارد دلار سود کرد
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
tv6.jpg
مادر دنیز دایی با انتشار این تصاویر خبر از مهاجرت دخترش داد
one6-1.jpg
شهره آغداشلو و پرویز صیاد در اکران فیلم ایرانی «بنما آفتاب را بر ابر»

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy