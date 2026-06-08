خبرنامه گویا - ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه از حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران خبر داد. همزمان، کاربران شبکههای اجتماعی از شنیدهشدن صدای انفجارهای متعدد در تبریز، آبدانان، تهران، شهریار، کرج و اسلامشهر خبر دادند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «برخی منابع» گزارش داد که اسرائیل «به اهدافی در تهران، اصفهان، تبریز و برخی نقاط دیگر در غرب ایران» حمله کرده است.
به نظر میرسد در حملات اخیر به ایران از موشکهای بالستیک هواپایه (ALBM) استفاده شده است، نه بمب های هوشمند. (هیچ هواپیمایی بر فراز ایران نبوده، همه پرتابها از عراق و از دریا بوده اند.)
دود ناشی از حملات هوایی اسرائیل به اصفهان:
تسنیم همچنین گفت که صدای انفجار در سمت کرج نیز شنیده شده است.
کانال تلگرامی سپاه سایبری پاسداران با انتشار تصویری گزارش داد که شیراز نیز هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است.
یک موضع پدافند هوایی در کهریزک تهران نیز هدف قرار گرفته شده است.
کانال تلگرامی «صابریننیوز» از حمله اسرائیل به کرمانشاه خبر داد.
خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داد که صدای دو انفجار مهیب در تهران و دستکم سه انفجار در اصفهان شنیده شده است.
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای از حملات هوایی به چند نقطه ایران خبر داده و گفته است: «نیروی هوایی اسرائیل، تحت هدایت رکن اطلاعات ارتش، اندکی قبل به اهداف نظامی رژیم تروریستی ایران در غرب و مرکز ایران حمله کرد.»