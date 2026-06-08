رسانههای ایران، ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر میدهند.
بنا بر گزارشها، چندین صدای انفجار در این مناطق شنیده شده و همزمان برخی رسانههای ایران از فعالیت پدافند در برخی مناطق خبر دادند.
بنابر اطلاعات دریافتی «ایرانوایر» از شهروندخبرنگاران در تهران، حوالی ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۸خرداد۱۴۰۵ صدای فعالیت سامانههای پدافندی در بخشهایی از مرکز و غرب پایتخت شنیده شده است.
منابع ایرانوایر گزارش دادهاند که در محدوده خیابانهای «سرافراز» و «قائممقام» در نزدیکی ستاد کل نیروهای مسلح، صدای فعالیت پدافند هوایی شنیده شده و همزمان جنگندههایی نیز در آسمان این مناطق مشاهده شدهاند.
جنوب تهران:
IDF struck southern Tehran. pic.twitter.com/KAbTLIHDMm-- Open Source Intel (@Osint613) June 8, 2026
تصاویری که از شهروند خبرنگاران ایران وایر از تهران رسیده نشان میدهد که با وجود این تحرکات نظامی، شماری از شهروندان همچنان در خیابانها حضور داشته و پرواز جنگندهها را تماشا میکنند.
همزمان، شهروندخبرنگاران ایرانوایر در محله «فلاحیه» در محدوده میدان «آزادی» نیز از مشاهده جنگنده در آسمان غرب تهران خبر دادهاند.
تا زمان انتشار این خبر مقامهای رسمی جمهوری اسلامی درباره این گزارشها اظهارنظر نکردهاند. بامداد امروز، خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران هرگونه انفجار در تهران را تکذیب کرده بودند.
رسانههای ایران گزارش دادهاند که یک پهپاد در آسمان تهران هدف سامانههای پدافند هوایی قرار گرفته و منهدم شده است. خبرگزاری «مهر»، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داده که آنچه «پهپاد متخاصم دشمن آمریکایی صهیونیستی» خوانده توسط پدافند هوایی در آسمان تهران هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.
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