شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، جمهوری اسلامی چند موشک به سوی اسراییل شلیک کرد؛ اقدامی که ساعاتی پس از حمله هوایی ارتش اسراییل به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت و تهدید مقامهای جمهوری اسلامی به پاسخگویی انجام شد
جمهوري اسلامي طی یک ساعت گذشته در چندین موج، حدود ۱۰ موشک بالستیک به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد.
به گفته ارتش اسرائیل، تمامی این موشکها رهگیری شدند یا در مناطق باز فرود آمدند.
تاکنون هیچ گزارشی از اصابت مستقیم، تلفات جانی یا خسارت ناشی از این حملات منتشر نشده است.
ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، گروهی از حامیان جمهوری اسلامی را در خیابانهای کرمانشاه نشان میدهد که همزمان با عبور موشکهای بالستیک ایران به سوی اسرائیل، به جشن و ابراز شادی مشغول هستند.
Iranians celebrate in the streets of Kermanshah, western Iran, as ballistic missiles fly overhead on their way to Israel. pic.twitter.com/GVoJEcHdja-- Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 7, 2026
مخاطبین ایران اینترنشنال از کاهش شدید سرعت اینترنت در ایران پس از حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل خبر دادند.
حریم هوایی عراق بسته شد
مقامات هوانوردی غیرنظامی عراق اعلام کردند که این کشور بهطور موقت حریم هوایی خود را بسته و به دلیل مسائل مرتبط با ایمنی ترافیک هوایی، ناوبری هوایی را تعلیق کرد. ترامپ: با نتانیاهو تماس میگیرم و میگویم که به ایران پاسخ ندهد آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ گفته است: «من الان با نتانیاهو تماس میگیرم و میگویم که به ایران پاسخ ندهد.»
مقامات هوانوردی غیرنظامی عراق اعلام کردند که این کشور بهطور موقت حریم هوایی خود را بسته و به دلیل مسائل مرتبط با ایمنی ترافیک هوایی، ناوبری هوایی را تعلیق کرد.
ترامپ: با نتانیاهو تماس میگیرم و میگویم که به ایران پاسخ ندهد
آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ گفته است: «من الان با نتانیاهو تماس میگیرم و میگویم که به ایران پاسخ ندهد.»
ترامپ خطاب به ایران: موشکهایتان را شلیک کردهاید. دیگر بس است. به میز مذاکره برگردید
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از شلیک موشکهای ایران به شمال اسرائیل، از ایران خواست تا به میز مذاکره بازگردد.
یک مقام اسرائیلی: به حملات ایران پاسخ میدهیم
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت که این کشور قصد دارد به حملات شامگاه یکشنبه جمهوری اسلامی پاسخ دهد.
سخنگوی ارتش اسرائیل: رژیم ایران اشتباه بزرگی مرتکب شد
سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که رژیم ایران اشتباه بزرگی مرتکب شد، و تاکید کرد که کشورش این موازنه را که تهران میخواهد ایجاد کند، نخواهد پذیرفت.
او گفت: «ما برای حملات دیگر ایران آماده ایم. ارتش آماده است.»
سخنگوی ارتش اسرائیل اشاره نکرد که آیا این کشور به حملات جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد یا خیر.