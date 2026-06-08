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صفحه نخست » لحظه انهدام سامانه پدافندی سپاه در حمله ارتش اسرائیل

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خبرنامه گویا - ارتش اسرائیل ویدیویی منتشر کرد که لحظه حمله به یکی از ۹ سامانه پدافند هوایی سپاه را نشان می‌دهد؛ سامانه‌هایی که به گفته ارتش اسرائیل در جریان حملات ده‌ها فروند جنگنده نیروی هوایی این کشور در مناطق غربی و مرکزی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد نابودی این سامانه‌های دفاعی، برتری هوایی اسرائیل بر فراز ایران را گسترش می‌دهد و بخشی از تلاش برای ادامه حذف تهدیدها علیه شهروندان اسرائیلی است.

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