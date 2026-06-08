خبرنامه گویا - ارتش اسرائیل ویدیویی منتشر کرد که لحظه حمله به یکی از ۹ سامانه پدافند هوایی سپاه را نشان می‌دهد؛ سامانه‌هایی که به گفته ارتش اسرائیل در جریان حملات ده‌ها فروند جنگنده نیروی هوایی این کشور در مناطق غربی و مرکزی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد نابودی این سامانه‌های دفاعی، برتری هوایی اسرائیل بر فراز ایران را گسترش می‌دهد و بخشی از تلاش برای ادامه حذف تهدیدها علیه شهروندان اسرائیلی است.

The IDF released footage showing strikes on one of nine Iranian air defense systems hit by dozens of IAF fighter jets across western and central Iran. The military says destroying the systems expands Israeli aerial superiority over Iran, with the goal of continuing to remove... pic.twitter.com/8Mc9HaJeEI -- Open Source Intel (@Osint613) June 8, 2026

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