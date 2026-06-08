ایران اینترنشنال - تصاویر دوربین مداربسته فدراسیون ووشو نشان می‌دهد که الهه و شهربانو منصوریان با حضور در محل فدراسیون، با مسئولان این نهاد درگیر شدند و اقدام به تخریب دوربین مداربسته کردند و در ادامه به اتاق رییس فدراسیون ووشو حمله کردند.

فدراسیون ووشو همچنین خبر داد که الهه منصوریان در جریان این حادثه با یک چاقوی میوه‌خوری به خود آسیب زده است.



این در حالی است که شهربانو منصوریان با انتشار تصویری از دست زخمی خواهرش الهه در اینستاگرام نوشت: «حمله رییس فدراسیون ووشو به قهرمان ووشو جهان با چاقو میوه خوری. الهه منصوریان در خانه خودش (خانه ووشو) با ضرب چاقو راهی بیمارستان شد.»

تصاویر دوربین مداربسته فدراسیون ووشو نشان می‌دهد که الهه و شهربانو منصوریان با حضور در محل فدراسیون، با مسئولان این نهاد درگیر شدند و اقدام به تخریب دوربین مداربسته کردند و در ادامه به اتاق رییس فدراسیون ووشو حمله کردند.



فدراسیون ووشو همچنین خبر داد که الهه منصوریان در جریان... pic.twitter.com/S79nJTI7Gz -- ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) June 8, 2026

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