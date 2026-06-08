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صفحه نخست » ویدئوی لحظه حمله‌ الهه و شهربانو منصوریان به اتاق ریاست فدراسیون ووشو

ایران اینترنشنال - تصاویر دوربین مداربسته فدراسیون ووشو نشان می‌دهد که الهه و شهربانو منصوریان با حضور در محل فدراسیون، با مسئولان این نهاد درگیر شدند و اقدام به تخریب دوربین مداربسته کردند و در ادامه به اتاق رییس فدراسیون ووشو حمله کردند.

vashlarge.jpgفدراسیون ووشو همچنین خبر داد که الهه منصوریان در جریان این حادثه با یک چاقوی میوه‌خوری به خود آسیب زده است.

این در حالی است که شهربانو منصوریان با انتشار تصویری از دست زخمی خواهرش الهه در اینستاگرام نوشت: «حمله رییس فدراسیون ووشو به قهرمان ووشو جهان با چاقو میوه خوری. الهه منصوریان در خانه خودش (خانه ووشو) با ضرب چاقو راهی بیمارستان شد.»

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