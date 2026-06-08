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صفحه نخست » شوک به دانمارک پیش از جام جهانی؛ اریکسن دوباره وسط زمین از هوش رفت

erikson.jpgایران اینترنشنال - در جریان نیمه دوم بازی دوستانه تیم های ملی دانمارک و اوکراین، کریستین اریکسن، هافبک دانمارک، ناگهان روی زمین افتاد و برای لحظاتی هوشیاری خود را از دست داد. چنین اتفاقی در یورو ۲۰۲۰ و‌ در بازی با فنلاند برای اریکسن رخ داده بود.

داور مسابقه بلافاصله بازی را متوقف کرد و کادر پزشکی برای رسیدگی به وضعیت اریکسن وارد زمین شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این بازیکن پس از دقایقی به هوش آمد و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت.

اریکسن در نهایت با پای خود زمین مسابقه را ترک کرد و هواداران حاضر در ورزشگاه نیز او را با تشویق ایستاده بدرقه کردند.

این اتفاق یادآور حادثه تلخ یورو ۲۰۲۰ است؛ جایی که اریکسن در جریان دیدار دانمارک و فنلاند دچار ایست قلبی شد و پس از احیا، به فوتبال بازگشت. او از آن زمان با دستگاه دفیبریلاتور قلبی (ICD) به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه می‌دهد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره علت این حادثه و وضعیت جسمانی اریکسن منتشر نشده است.

فدراسیون فوتبال دانمارک با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «کریستین اریکسن هوشیار است و با توجه به شرایط پیش‌آمده، وضعیت خوبی دارد.»

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