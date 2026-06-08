داور مسابقه بلافاصله بازی را متوقف کرد و کادر پزشکی برای رسیدگی به وضعیت اریکسن وارد زمین شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این بازیکن پس از دقایقی به هوش آمد و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت.

اریکسن در نهایت با پای خود زمین مسابقه را ترک کرد و هواداران حاضر در ورزشگاه نیز او را با تشویق ایستاده بدرقه کردند.

🚨 ¡El mundo contuvo la respiración! Christian Eriksen vuelve a encender las alarmas y revive los fantasmas de la Euro 2020 tras desplomarse en pleno partido.



😰 El mediocampista danés cayó al césped durante el amistoso entre Dinamarca 🇩🇰 y Ucrania 🇺🇦, generando momentos de gran... pic.twitter.com/m4jpRH9u4w -- Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) June 7, 2026

این اتفاق یادآور حادثه تلخ یورو ۲۰۲۰ است؛ جایی که اریکسن در جریان دیدار دانمارک و فنلاند دچار ایست قلبی شد و پس از احیا، به فوتبال بازگشت. او از آن زمان با دستگاه دفیبریلاتور قلبی (ICD) به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه می‌دهد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره علت این حادثه و وضعیت جسمانی اریکسن منتشر نشده است.

فدراسیون فوتبال دانمارک با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «کریستین اریکسن هوشیار است و با توجه به شرایط پیش‌آمده، وضعیت خوبی دارد.»