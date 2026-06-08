کیهان لندن - ایلان ماسک کارآفرین ثروتمند و سرشناس تکنولوژی مدرن در حوزه فضا و ارتباطات، دوشنبه ۱۸ خرداد در رسانه اجتماعی متعلق به خودش "ایکس" نوشت:
"تنگه هرمز بر اساس اهورامزدا در آیین زرتشت نامگذاری شده است."
گفتنی است که پیشینهی ثبت اسم "هرمز" در نقشه جهان که نام یک شهر بندری قدیمی در همان محل بوده، به بیش از چهارصد سال پیش میرسد.
*برخی این اظهارنظر را تأکیدی بر ریشههای باستانی نام «هرمز» و یادآوری این نکته تلقی کردهاند که این نام ارتباطی با ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ندارد.
Straits of Hormuz are named after Ahura Mazda from Zoroastrianism-- Elon Musk (@elonmusk) June 8, 2026
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