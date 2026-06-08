- در فاصله تنها سه روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فوتبال ایران تحت مدیریت مهدی تاج، یکی از تاریکترین و تحقیرآمیزترین دوران خود را سپری میکند. روزنامه «دیلیمیل» بریتانیا به تازگی پرده از یک رسوایی اخلاقی تکاندهنده برداشته است.
- بر اساس گزارش این روزنامه، یک فوتبالیست ملیپوش (که تصاویر لباسش به وضوح نشان میدهد عضو تیم ملی ایران است) در هتلی پنجستاره در ترکیه، متهم شده که تلاش کرده است یک دختر ۱۴ ساله بریتانیایی را «در آغوش بگیرد» و به پشت یک پرچین بکشاند.
خبرنامه گویا - یک فوتبالیست ملیپوش ایران به تلاش برای نزدیک شدن نامناسب به یک دختر ۱۴ ساله بریتانیایی در یک هتل پنجستاره در ترکیه متهم شده است.
پدر این دختر به دیلیمیل گفت این حادثه در اواخر ماه مه و زمانی رخ داد که دخترش به همراه خواهر ۱۰ ساله خود کنار استخر هتل حضور داشت. خانواده متوجه شده بودند که اعضای یک تیم ملی فوتبال که در آستانه حضور در جام جهانی قرار دارد نیز در همان هتل اقامت دارند.
به گفته او، پس از صرف ناهار، والدین برای مدت کوتاهی دو دختر را کنار استخر تنها گذاشتند. اندکی بعد دختر ۱۴ ساله با گریه و اضطراب با خانواده تماس گرفت و از آنها خواست هرچه سریعتر به استخر بازگردند.
بر اساس روایت خانواده، این فوتبالیست به دختر نزدیک شده بود. دختر که از دیدن یک چهره مشهور هیجانزده شده بود، درخواست عکس کرد. سپس بازیکن تلفن همراه او را گرفت، اطلاعات حساب اینستاگرام خود را وارد کرد و از طریق حساب دختر برای خودش پیام فرستاد.
پدر دختر میگوید پس از آنکه دخترش سن خود را ۱۴ سال اعلام کرد، بازیکن او را «جذاب» توصیف کرده و درخواست در آغوش گرفتن کرده است. به گفته خانواده، پس از رد این درخواست، او از دختر خواسته بود به پشت یک پرچین برود؛ جایی که «کسی نتواند آنها را ببیند».
دختر که دچار ترس شده بود، به او گفته پدرش در راه است. خانواده میگویند بازیکن پس از این موضوع از محل دور شده است.
پدر دختر بلافاصله موضوع را به مدیریت هتل اطلاع داد. او سپس با مربی و اعضای کادر تیم دیدار کرد. به گفته وی، مسئولان تیم بابت حادثه عذرخواهی کرده و گفته بودند بازیکن از هتل اخراج خواهد شد.
این پدر میگوید در همان زمان خانواده با یک مادر بریتانیایی دیگر نیز آشنا شدند که مدعی بود دختر ۱۵ سالهاش نیز با رفتار نامناسب همان بازیکن روبهرو شده است. این ادعا به طور مستقل تأیید نشده است.
به گفته پدر دختر ۱۴ ساله، روز بعد مشخص شد که بازیکن همچنان در هتل حضور دارد و هرگونه رفتار نامناسب را انکار میکند. او مدعی شده بود که تنها درخواستی برای عکس مطرح شده و اتفاق نامتعارفی رخ نداده است.
پدر خانواده از مدیریت هتل خواسته بود تصاویر دوربینهای مداربسته بررسی شود، اما به گفته او مسئولان هتل اعلام کردند مدرکی در اختیار ندارند و بازیکن نیز اتهامات را رد میکند.
خانواده پس از بازگشت به بریتانیا موضوع را با مقامهای ترکیه و همچنین نماینده حوزه انتخابیه خود در پارلمان بریتانیا مطرح کردهاند. پدر دختر معتقد است مدیریت هتل شکایت آنها را جدی نگرفته و اقدامات کافی برای رسیدگی به موضوع انجام نداده است.
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