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صفحه نخست » حمله تند امید جلیلی به رسانه‌های بریتانیا؛ در زمین جمهوری اسلامی بازی می‌کنید

ojszk.jpgخبرنامه گویا - امید جلیلی، کمدین و بازیگر ایرانی-بریتانیایی، با انتقاد از شبکه کانال ۴ بریتانیا، این رسانه را به بازتاب دادن روایت جمهوری اسلامی متهم کرد.

او نوشت که پخش مصاحبه با صادق زیباکلام فردی که به گفته او «لابی‌گر شناخته‌شده جمهوری اسلامی» است، این پیام را به مخاطبان جهانی منتقل می‌کند که مردم ایران، با وجود دهه‌ها سرکوب، کشتار و اعدام، همچنان معتقدند باید چند سال دیگر منتظر ماند تا جمهوری اسلامی خود را اصلاح کند.

جلیلی این رویکرد را با این مثال مقایسه کرد که گویی فردی پس از کشتن اعضای خانواده خود و ده‌ها هزار نفر دیگر، همچنان فرصت بیشتری برای «تغییر رفتار» دریافت کند. او معتقد است بخشی از رسانه‌ها در این نقطه از ماجرا دیگر صرفاً ناظر نیستند، بلکه در شکل‌دادن به روایت‌ها نقش مستقیم دارند.

صادق زیباکلام در گفت‌وگو با کریشنان گورو-مورتی، مجری شبکه کانال ۴ بریتانیا، گفت دموکراسی را نمی‌توان یک‌شبه بر یک کشور تحمیل کرد و اصلاحات پایدار باید به‌تدریج و در گذر زمان شکل بگیرد:

به باور جلیلی رسانه‌های جریان اصلی بریتانیا نگاه بسیار منفی به دونالد ترامپ دارند و همین مسئله باعث شده از نظر آنها، ترامپ تهدید بزرگ‌تری از حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی تلقی شود؛ موضوعی که جلیلی آن را غیرقابل‌درک و خطرناک توصیف می‌کند.

او همچنین استدلال می‌کند که برخی رسانه‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، در حال تقویت راهبرد اعلام‌شده جمهوری اسلامی هستند؛ راهبردی که بر عبور از بحران‌های کنونی، خریدن زمان و انتظار برای پایان دوران ریاست‌جمهوری ترامپ استوار است. جلیلی می‌گوید حاکمان ایران امیدوارند پس از ترامپ با دولتی در آمریکا روبه‌رو شوند که اراده یا آمادگی کمتری برای مقابله قاطع با جمهوری اسلامی داشته باشد.

او در پایان این رویکرد را «کاملاً غیرمنطقی» توصیف کرده و هشدار می‌دهد که نادیده گرفتن ماهیت جمهوری اسلامی و بازتولید روایت‌های مطلوب آن، نه تنها به مردم ایران، بلکه به ثبات منطقه و جهان آسیب می‌زند.

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