خبرنامه گویا - امید جلیلی، کمدین و بازیگر ایرانی-بریتانیایی، با انتقاد از شبکه کانال ۴ بریتانیا، این رسانه را به بازتاب دادن روایت جمهوری اسلامی متهم کرد.

او نوشت که پخش مصاحبه با صادق زیباکلام فردی که به گفته او «لابی‌گر شناخته‌شده جمهوری اسلامی» است، این پیام را به مخاطبان جهانی منتقل می‌کند که مردم ایران، با وجود دهه‌ها سرکوب، کشتار و اعدام، همچنان معتقدند باید چند سال دیگر منتظر ماند تا جمهوری اسلامی خود را اصلاح کند.

جلیلی این رویکرد را با این مثال مقایسه کرد که گویی فردی پس از کشتن اعضای خانواده خود و ده‌ها هزار نفر دیگر، همچنان فرصت بیشتری برای «تغییر رفتار» دریافت کند. او معتقد است بخشی از رسانه‌ها در این نقطه از ماجرا دیگر صرفاً ناظر نیستند، بلکه در شکل‌دادن به روایت‌ها نقش مستقیم دارند.

صادق زیباکلام در گفت‌وگو با کریشنان گورو-مورتی، مجری شبکه کانال ۴ بریتانیا، گفت دموکراسی را نمی‌توان یک‌شبه بر یک کشور تحمیل کرد و اصلاحات پایدار باید به‌تدریج و در گذر زمان شکل بگیرد:

Speaking in Iran, academic and regime critic Sadegh Zibakalam tells Krishnan Guru-Murthy that democracy cannot be imposed overnight, and that lasting reform must come gradually.



Despite being banned from teaching and facing pressure from hardliners, he says he remains hopeful... pic.twitter.com/IX28REWbxy -- Channel 4 News (@Channel4News) June 5, 2026

به باور جلیلی رسانه‌های جریان اصلی بریتانیا نگاه بسیار منفی به دونالد ترامپ دارند و همین مسئله باعث شده از نظر آنها، ترامپ تهدید بزرگ‌تری از حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی تلقی شود؛ موضوعی که جلیلی آن را غیرقابل‌درک و خطرناک توصیف می‌کند.

او همچنین استدلال می‌کند که برخی رسانه‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، در حال تقویت راهبرد اعلام‌شده جمهوری اسلامی هستند؛ راهبردی که بر عبور از بحران‌های کنونی، خریدن زمان و انتظار برای پایان دوران ریاست‌جمهوری ترامپ استوار است. جلیلی می‌گوید حاکمان ایران امیدوارند پس از ترامپ با دولتی در آمریکا روبه‌رو شوند که اراده یا آمادگی کمتری برای مقابله قاطع با جمهوری اسلامی داشته باشد.

او در پایان این رویکرد را «کاملاً غیرمنطقی» توصیف کرده و هشدار می‌دهد که نادیده گرفتن ماهیت جمهوری اسلامی و بازتولید روایت‌های مطلوب آن، نه تنها به مردم ایران، بلکه به ثبات منطقه و جهان آسیب می‌زند.

By putting this interview out with a known Islamic regime lobbyist (despite his protestations) - and thus with the full knowledge and blessing of the regime before it's broadcast to the world - @Channel4News are trying to tell us "hey everyone, news from inside Iran: true, they... https://t.co/oNJzj8w95o -- Omid Djalili (@omid9) June 7, 2026

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