خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد در حملات ارتش اسرائیل در بامداد دوشنبه ۱۸ خرداد به اهدافی در ایران، بهمن حسینی و علیرضا عبیری، دو تن از پرسنل پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی، کشته شدند.

بر اساس این گزارش، این دو نفر «در حال انجام ماموریت» جان خود را از دست دادند.

محمود نبویان، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به کشته شدن این دو عضو ارتش نوشت: «خونخواهی این دو نفر نباید فراموش شود.»

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این از کشته شدن فردی در این حملات خبر نداده بودند و این خبر همزمان با برگزاری مراسم تشییع اجساد آن‌ها منتشر شد.

ادعای بهنام قلی پور:

دوشنبه پس از لو رفتن موقعیت دو لانچر متحرک، نظامیان حاضر به جابجایی تریلی‌ها نشدند.

ناگزیر با وعده پاداشی کلان، دو راننده تریلیِ غیرنظامی را به این کار گماشتند که هر دو جان باختند.

سپردن مأموریت‌های حساس نظامی به دست افراد عادی، نشانه بحرانی عمیق در ساختار فرماندهی است. pic.twitter.com/FJtnGbzgYO -- Behnam Gholipour (@beehnam) June 9, 2026

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