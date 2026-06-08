اینا به ما میگن جنگ طلب!

اما داستان از این قراره؛ اگر اینها بزنند و نخورند شادی میکنند و شاخ شونه میکشن

اگر بخورن و به خاک و خون کشیده بشن به ما میگن جنگ طلب و وطنفروش و حامی نابودی زیرساختها!

اونوقت زیرساختها چیه؟ شهرکهای موشکی و پادگانهای سپاه و خونه و مخفیگاه اینها! pic.twitter.com/Urx9i9WeVa