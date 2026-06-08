امیر فرشاد ابراهیمی: وقتی موشکهای جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل شلیک میشود جشن میگیرند، اما اگر پایگاهها و مراکز نظامی حکومت هدف قرار بگیرد، منتقدان را «جنگطلب» و «وطنفروش» میخوانند.
اینا به ما میگن جنگ طلب!-- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) June 8, 2026
اما داستان از این قراره؛ اگر اینها بزنند و نخورند شادی میکنند و شاخ شونه میکشن
اگر بخورن و به خاک و خون کشیده بشن به ما میگن جنگ طلب و وطنفروش و حامی نابودی زیرساختها!
اونوقت زیرساختها چیه؟ شهرکهای موشکی و پادگانهای سپاه و خونه و مخفیگاه اینها! pic.twitter.com/Urx9i9WeVa
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