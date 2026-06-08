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صفحه نخست » آن‌وقت به ما می‌گویند جنگ‌طلب!

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امیر فرشاد ابراهیمی: وقتی موشک‌های جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل شلیک می‌شود جشن می‌گیرند، اما اگر پایگاه‌ها و مراکز نظامی حکومت هدف قرار بگیرد، منتقدان را «جنگ‌طلب» و «وطن‌فروش» می‌خوانند.

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