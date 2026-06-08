



بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ارتباط مجتبی خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از شب گذشته دچار اختلال شده است

واکنش صفحه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل به زبان فارسی

کارشناسان دلایل مختلفی را برای این قطع ارتباط مطرح کرده‌اند:

فرضیه اول (نقص فنی در خط تولید): برخی می‌گویند با بارندگی‌های اخیر، رطوبت به سیستم نفوذ کرده است. جنس «مقوا» در برابر آب و باد مقاومت کمی دارد! آب که به مقوا بخورد، وا می‌رود و ارتباط کلاً قطع می‌شود.

فرضیه دوم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی): با توجه به بحران‌های اخیر، احتمالاً بیت تصمیم گرفته برای کاهش هزینه‌ها، فعلاً زیرساخت‌های مقوایی را سشوار بکشد تا برای روزهای مبادا خشک و آماده بماند.

فرضیه سوم (اشتباه محاسباتی): مقامات فکر می‌کردند دارند روی یک رهبر فولادی حساب باز می‌کنند، اما دیشب که خواستند سیستم را آپدیت کنند، تازه فهمیدند کل ماجرا یک کاردستی مقوایی کلاس دوم دبستان بوده است!

کارشناسان دلایل مختلفی را برای این قطع ارتباط مطرح کرده‌اند:

​فرضیه اول (نقص فنی در خط تولید): برخی می‌گویند با بارندگی‌های اخیر، رطوبت به سیستم نفوذ کرده. جنس «مقوا» در برابر آب و باد مقاومت کمی دارد! آب که به مقوا بخورد، وا می‌رود و ارتباط کلا قطع می‌شود.

​فرضیه دوم (صرفه‌جویی... https://t.co/0POwi7O00n -- اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) June 8, 2026

***