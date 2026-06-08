🔸من بار دیگر متعهد می‌شوم: جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

🔸اگر به‌موقع و با قاطعیت اقدام نکرده بودیم، امروز اینجا نبودیم.

🔸ما این تهدید فوری را خنثی کردیم و همچنین دیکتاتور، علی خامنه‌ای، را از میان برداشتیم.

یک سال پیش، ما یک اقدام پیشگیرانه تاریخی را علیه تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل از طریق سلاح هسته‌ای انجام دادیم.

سخنرانی بنیامین نتانیاهو، بعد از پایان درگیری‌های امروز:

🔸ما با همین عزم و اراده علیه حزب‌الله نیز اقدام کردیم.

🔸حزب‌الله قصد داشت با هزاران نیروی خود به منطقه جلیل حمله کند و همزمان با ۱۵۰ هزار موشک و راکت، شهرهای اسرائیل را هدف قرار دهد.

🔸ما این تهدید را نیز خنثی کردیم و نصرالله را از میان برداشتیم.

🔸و به شما می‌گویم: رزمندگان قهرمان ما همچنان در حال درهم شکستن حزب‌الله هستند.

🔸جمهوری اسلامی و حزب‌الله امروز ضعیف‌تر از هر زمان دیگری هستند و ما از همیشه قدرتمندتریم. با این حال، نبرد ما با آن‌ها هنوز به پایان نرسیده است.

🔸در ۲۴ ساعت گذشته، جمهوری اسلامی و حزب‌الله تلاش کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند.

🔸این معادله از نظر من غیرقابل تحمل و کاملاً غیرقابل قبول است.

🔸آن‌ها تصور می‌کردند می‌توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم.

🔸اما چنین اتفاقی نیفتاد و نخواهد افتاد.

🔸تا زمانی که من مسئولیت دارم، چنین چیزی رخ نخواهد داد.

🔸همان‌گونه که دهه‌ها از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر دشمنانش دفاع کرده‌ام، امروز نیز همین کار را می‌کنم.

🔸پس از آنکه حزب‌الله به خاک اسرائیل شلیک کرد، به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف تروریستی را در بیروت هدف قرار دهد و نیروهای حزب‌الله را از میان بردارد.

🔸و ما این کار را انجام دادیم.

🔸پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل نیز به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف نظامی و اقتصادی را در سراسر ایران هدف قرار دهد.

🔸و این مأموریت نیز انجام شد.

🔸در حال حاضر آتش متوقف شده است، زیرا پس از آنکه ضربه‌ای سخت به جمهوری اسلامی وارد کردیم، حملات علیه ما متوقف شد.

🔸اما اگر رژیم تروریستی جمهوری اسلامی مرتکب اشتباه شود و بار دیگر به ما حمله کند، با تمام قدرت پاسخ خواهیم داد.

🔸اسرائیل حق کامل دفاع از خود را دارد و هر زمان که لازم باشد از این حق استفاده خواهد کرد.

🔸این را همان‌گونه به شما می‌گویم که در گفت‌وگوهایم با دوستم، رئیس‌جمهور ترامپ، با قدردانی و احترام بیان کرده‌ام.

🔸با وحدت، با عزم راسخ و با خردمندی، از کشور اسرائیل دفاع خواهیم کرد.