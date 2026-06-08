Monday, Jun 8, 2026

صفحه نخست » سخنرانی فوری نتانیاهو خطاب به مردم اسرائیل درباره درگیری‌های امروز

bn.jpgسخنرانی بنیامین نتانیاهو، بعد از پایان درگیری‌های امروز:

بنیامین نتانیاهو:

🔸شهروندان عزیز اسرائیل،

یک سال پیش، ما یک اقدام پیشگیرانه تاریخی را علیه تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل از طریق سلاح هسته‌ای انجام دادیم.

🔸ما این تهدید فوری را خنثی کردیم و همچنین دیکتاتور، علی خامنه‌ای، را از میان برداشتیم.

🔸اگر به‌موقع و با قاطعیت اقدام نکرده بودیم، امروز اینجا نبودیم.

🔸من بار دیگر متعهد می‌شوم: جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

🔸ما با همین عزم و اراده علیه حزب‌الله نیز اقدام کردیم.

🔸حزب‌الله قصد داشت با هزاران نیروی خود به منطقه جلیل حمله کند و همزمان با ۱۵۰ هزار موشک و راکت، شهرهای اسرائیل را هدف قرار دهد.

🔸ما این تهدید را نیز خنثی کردیم و نصرالله را از میان برداشتیم.

🔸و به شما می‌گویم: رزمندگان قهرمان ما همچنان در حال درهم شکستن حزب‌الله هستند.

🔸جمهوری اسلامی و حزب‌الله امروز ضعیف‌تر از هر زمان دیگری هستند و ما از همیشه قدرتمندتریم. با این حال، نبرد ما با آن‌ها هنوز به پایان نرسیده است.

🔸در ۲۴ ساعت گذشته، جمهوری اسلامی و حزب‌الله تلاش کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند.

🔸این معادله از نظر من غیرقابل تحمل و کاملاً غیرقابل قبول است.

🔸آن‌ها تصور می‌کردند می‌توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم.

🔸اما چنین اتفاقی نیفتاد و نخواهد افتاد.

🔸تا زمانی که من مسئولیت دارم، چنین چیزی رخ نخواهد داد.

🔸همان‌گونه که دهه‌ها از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر دشمنانش دفاع کرده‌ام، امروز نیز همین کار را می‌کنم.

🔸پس از آنکه حزب‌الله به خاک اسرائیل شلیک کرد، به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف تروریستی را در بیروت هدف قرار دهد و نیروهای حزب‌الله را از میان بردارد.

🔸و ما این کار را انجام دادیم.

🔸پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل نیز به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف نظامی و اقتصادی را در سراسر ایران هدف قرار دهد.

🔸و این مأموریت نیز انجام شد.

🔸در حال حاضر آتش متوقف شده است، زیرا پس از آنکه ضربه‌ای سخت به جمهوری اسلامی وارد کردیم، حملات علیه ما متوقف شد.

🔸اما اگر رژیم تروریستی جمهوری اسلامی مرتکب اشتباه شود و بار دیگر به ما حمله کند، با تمام قدرت پاسخ خواهیم داد.

🔸اسرائیل حق کامل دفاع از خود را دارد و هر زمان که لازم باشد از این حق استفاده خواهد کرد.

🔸این را همان‌گونه به شما می‌گویم که در گفت‌وگوهایم با دوستم، رئیس‌جمهور ترامپ، با قدردانی و احترام بیان کرده‌ام.

🔸با وحدت، با عزم راسخ و با خردمندی، از کشور اسرائیل دفاع خواهیم کرد.

مطلب قبلی...
boroojerdi.jpg
سلاحی داریم که اگر به کار بگیریم، زندگی اسرائیلی‌ها مختل می‌شود
مطلب بعدی...
iriisr.jpg
کنایه صفحه فارسی وزارت خارجه اسرائیل به خبر ایران‌اینترنشنال

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2.jpg
تصاویری که شهناز تهرانی در ۷۲ سالگی منتشر کرد
tv16-1.jpg
تصاویر نور پهلوی در تظاهرات لس آنجلس
one8.jpg
تصاویری که کامبیز قربانی از مایا در کت واک هرمس منتشر کرد
oholic8.jpg
نامی که تهران هر روز تکرارش می‌کند؛ فرشته که بود؟
daily8.jpg
دورهمی کریم باقری و رضا عطاران
goftar27-1.jpg
تصاویری از آخرین وضعیت سفارت امریکا در تهران
goftar7.jpg
روابط پیچیده همسر دوم آناشید حسینی عروس سابق سفیر، با صدف طاهریان
daily7-1.jpg
تصاویری که ماز جبرانی از فارغ التحصیلی فرزندش منتشر کرد

از سایت های دیگر

زن فرانسوی از تجاوز جنسی سربازان آمریکایی به مادرش می‌گوید
چرا برخی خاطرات در ذهن ماندگار می‌شود و برخی دیگر را فراموش می‌کنیم؟
زن فرانسوی از تجاوز جنسی سربازان آمریکایی به مادرش می‌گوید
افشای جنجال تصاویر همسران مقام‌های طالبان

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
دلایل تاریخی جانبداری دموکرات‌های آمریکا از جمهوری اسلامی
janjal.jpg
این زن ایرانی‌تبار با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ۳ میلیارد دلار سود کرد
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
goftar7-2.jpg
مرجان شیرمحمدی؛ از بازیگری و نویسندگی تا ازدواج با کارگردان حکومتی
one7.jpg
خواننده قدیمی که نوه آیت الله کاشانی بود

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy