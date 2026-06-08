سخنرانی بنیامین نتانیاهو، بعد از پایان درگیریهای امروز:
بنیامین نتانیاهو:
🔸شهروندان عزیز اسرائیل،
یک سال پیش، ما یک اقدام پیشگیرانه تاریخی را علیه تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل از طریق سلاح هستهای انجام دادیم.
🔸ما این تهدید فوری را خنثی کردیم و همچنین دیکتاتور، علی خامنهای، را از میان برداشتیم.
🔸اگر بهموقع و با قاطعیت اقدام نکرده بودیم، امروز اینجا نبودیم.
🔸من بار دیگر متعهد میشوم: جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
🔸ما با همین عزم و اراده علیه حزبالله نیز اقدام کردیم.
🔸حزبالله قصد داشت با هزاران نیروی خود به منطقه جلیل حمله کند و همزمان با ۱۵۰ هزار موشک و راکت، شهرهای اسرائیل را هدف قرار دهد.
🔸ما این تهدید را نیز خنثی کردیم و نصرالله را از میان برداشتیم.
🔸و به شما میگویم: رزمندگان قهرمان ما همچنان در حال درهم شکستن حزبالله هستند.
🔸جمهوری اسلامی و حزبالله امروز ضعیفتر از هر زمان دیگری هستند و ما از همیشه قدرتمندتریم. با این حال، نبرد ما با آنها هنوز به پایان نرسیده است.
🔸در ۲۴ ساعت گذشته، جمهوری اسلامی و حزبالله تلاش کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند.
🔸این معادله از نظر من غیرقابل تحمل و کاملاً غیرقابل قبول است.
🔸آنها تصور میکردند میتوانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم.
🔸اما چنین اتفاقی نیفتاد و نخواهد افتاد.
🔸تا زمانی که من مسئولیت دارم، چنین چیزی رخ نخواهد داد.
🔸همانگونه که دههها از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر دشمنانش دفاع کردهام، امروز نیز همین کار را میکنم.
🔸پس از آنکه حزبالله به خاک اسرائیل شلیک کرد، به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف تروریستی را در بیروت هدف قرار دهد و نیروهای حزبالله را از میان بردارد.
🔸و ما این کار را انجام دادیم.
🔸پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل نیز به ارتش اسرائیل دستور دادم اهداف نظامی و اقتصادی را در سراسر ایران هدف قرار دهد.
🔸و این مأموریت نیز انجام شد.
🔸در حال حاضر آتش متوقف شده است، زیرا پس از آنکه ضربهای سخت به جمهوری اسلامی وارد کردیم، حملات علیه ما متوقف شد.
🔸اما اگر رژیم تروریستی جمهوری اسلامی مرتکب اشتباه شود و بار دیگر به ما حمله کند، با تمام قدرت پاسخ خواهیم داد.
🔸اسرائیل حق کامل دفاع از خود را دارد و هر زمان که لازم باشد از این حق استفاده خواهد کرد.
🔸این را همانگونه به شما میگویم که در گفتوگوهایم با دوستم، رئیسجمهور ترامپ، با قدردانی و احترام بیان کردهام.
🔸با وحدت، با عزم راسخ و با خردمندی، از کشور اسرائیل دفاع خواهیم کرد.