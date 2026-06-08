ایندیپندنت فارسی - در پی حمله موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به اسرائیل در روز یکشنبه ۱۷ خرداد، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادعا کرد موشک به‌کاررفته در این حمله از نسل جدید موشک‌های ایران بوده و جمهوری اسلامی هنوز از همه توانمندی‌های نظامی خود رونمایی نکرده است.

بروجردی در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: «طبق اطلاعاتی که دوستان نظامی اعلام کردند، موشکی که به طرف اسرائیل شلیک شد، در واقع یک نمونه جدید از موشک‌های ما بود.»

او همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌های نظامی خود پرده‌برداری نکرده و افزود: «ما توانمندی‌های فوق‌العاده‌ای داریم.»

در پی حمله موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به اسرائیل در روز یکشنبه ۱۷ خرداد، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادعا کرد موشک به‌کاررفته در این حمله از نسل جدید موشک‌های ایران بوده و جمهوری اسلامی هنوز از همه توانمندی‌های نظامی خود رونمایی نکرده است.... pic.twitter.com/ben7JqR6Xa -- independentpersian (@indypersian) June 8, 2026

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه ادعا کرد ایران سلاح‌ها و توانمندی‌هایی در اختیار دارد که در صورت استفاده از آن‌ها، زندگی شهروندان اسرائیل مختل خواهد شد.

بروجردی همچنین مدعی شد اسرائیل به دلیل نداشتن «عمق راهبردی» در برابر حملات گسترده آسیب‌پذیر است و در صورت گسترش درگیری‌ها با خسارت‌های جدی مواجه خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنانش از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواست برای جلوگیری از گسترش جنگ وارد عمل شوند و گفت اگر این کشورها خواهان جلوگیری از تکرار حوادث اخیر و وقوع یک جنگ گسترده هستند، باید بر طرف‌هایی که به گفته او از امکانات آن‌ها استفاده می‌کنند فشار وارد کنند.

بروجردی هشدار داد که در صورت ادامه تنش‌ها و گسترش درگیری‌ها، منطقه با پیامدهای گسترده‌تری روبه‌رو خواهد شد.