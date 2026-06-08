ویدیویی از راهپیمایی سالانه «Walk With Israel» در نورث‌یورک تورنتو، لحظه بازداشت یک زن مقنعه‌پوش با پرچم جمهوری اسلامی و پلاکارد «مرگ بر اسرائیل» را نشان می‌دهد.

پلیس تورنتو اعلام کرده است که در جریان این رویداد و تجمعات اعتراضی مقابل آن، در مجموع شش نفر به اتهام‌هایی از جمله اخلال در نظم عمومی و ممانعت از انجام وظیفه پلیس بازداشت شده‌اند. این راهپیمایی با حضور هزاران نفر و تدابیر گسترده امنیتی برگزار شد.

BREAKING: A woman wearing an Islamic Republic flag and holding a sign that says "Death to Israel" in Persian was just arrested at the Walk With Israel. pic.twitter.com/mgbD3ODFOs -- Scarlett Grace (@ScarlettGrace92) June 7, 2026

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