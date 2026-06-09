حتی یک بلیت به فدراسیون فوتبال ندادند
امیرحسین میراسماعیلی - ایندیپندنت فارسی
فدراسیون فوتبال ایران از فیفا درخواست کرده است بازیکنانش در مسابقه با مصر، به مناسبت عاشورا، با بازوبند مشکی وارد زمین شوند
در فاصله دو روز مانده تا آغاز رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ و هفت روز تا نخستین مسابقه تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند، تازهترین تحولات پیرامون این تیم نشان میدهد که شاگردان امیر قلعهنویی آشفتهترین و پرحاشیهترین شرایط آمادهسازی تاریخ فوتبال ایران برای حضور در پرمخاطبترین رویداد ورزشی جهان را پشت سر گذاشتهاند؛ شرایطی که از لغو پیاپی مسابقات تدارکاتی و بحران ویزاهای ساعتی گرفته تا درخواست عجیب برای بستن بازوبند سیاه عاشورایی و در نهایت محرومیت فدراسیون فوتبال ایران از سهمیه بلیت را دربرمیگیرد.
در تازهترین مورد، فدراسیون فوتبال ایران روز سهشنبه ۱۹ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد که «در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاصیافته به فدراسیون از این مجموعه سلب شد و امکان ارائه حتی یک بلیت به هواداران تیم ملی وجود ندارد».
ایندیپندنت فارسی پیش از این به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ورزش و جوانان گزارش داده بود که مقامهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که خود از اعضای سابق سپاه محسوب میشود، قصد دارند سهمیه ۸ درصدی فدراسیون فوتبال از بلیتهای هر مسابقه را بهرایگان در اختیار ایرانیان حامی جمهوری اسلامی در قاره آمریکا و همچنین گروهی از پاکستانی، افغانها و بنگلادشیهای ساکن آمریکا که از جمهوری اسلامی حمایت میکنند، قرار دهند.
هدف از این اقدام حمایت سازمانیافته از تیم فوتبال ایران در ورزشگاهها و برهم زدن برنامه ایرانیان معترض برای حضور با پرچم ملی شیر و خورشید در سکوهای جام جهانی عنوان شد. به ویژه که بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران، در هفتههای اخیر به دلیل حضور مداوم در تجمعهای حکومتی در نقاط مختلف تهران و حمایتهای ادامهدار از سپاه پاسداران در جریان جنگ و همچنین سرکوب خونین دیماه، با انتقادها و خشم گسترده ایرانیها مواجه بودهاند.
با این حال اکنون به نظر میرسد این برنامه شکست خورده است.
در بخشی از بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده است: «محروم کردن هواداران ایرانی از دسترسی به سهمیه قانونی، اقدامی مغایر با روح حاکم بر رقابتهای بینالمللی و اصل برابری میان کشورهای شرکتکننده است و درباره دخالت ملاحظات غیرورزشی و سیاسی در روند برگزاری بزرگترین رویداد فوتبال جهان پرسشهای جدی ایجاد کرده است.»
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این در حالی است که برخلاف ادعای فدراسیون فوتبال ایران، سهمیه بلیت ایرانیان از بین نرفته و ایرانیها همچنان میتواند از طریق وبسایت فیفا بلیت مسابقات تیم ایران را خریداری کند. در واقع آنچه حذف شده، سهمیه اختصاصی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است که به نظر میرسد با هدف جلوگیری از سازماندهی گروههای حامی جمهوری اسلامی و سر دادن شعارهای سیاسی در حمایت از این نظام در ورزشگاههای جام جهانی انجام شده باشد.
مشکلات تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی تنها به ماجرای بلیتها محدود نمیشود. خبرگزاری تسنیم روز سهشنبه گزارش داد که ایران بدون برگزاری حتی یک مسابقه تدارکاتی در آمریکای شمالی وارد جام جهانی خواهد شد.
قرار بود شاگردان امیر قلعهنویی در مکزیک دیداری دوستانه با گرنادا برگزار کنند، اما این مسابقه به دلیل ناتوانی حریف در اعزام بازیکنانش به مکزیک لغو شد. پیش از آن نیز قرار بود تیم ایران قبل از شروع جام جهانی مقابل پورتوریکو قرار بگیرد که با تصمیم فدراسیون فوتبال ایران برای انتقال محل کمپ از آمریکا به مکزیک، آن مسابقه نیز لغو شد.
انصراف تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه شمالی و آنگولا در ماه گذشته هم باعث برهم خوردن برنامههای آمادهسازی تیم ایران شده بود. در نتیجه، کادر فنی در مقاطعی ناچار شد برای جبران کمبود مسابقات تدارکاتی، دیدارهای درونتیمی در اردوهای تهران و ترکیه برگزار کند.
مجموعه این اتفاقها باعث شدند تیم فوتبال ایران با ضعیفترین و پرحاشیهترین برنامههای آمادهسازی، به این جام جهانی قدم بگذارد.
در همین حال، فدراسیون فوتبال ایران تصمیم جنجالی دیگری نیز اتخاذ کرد. این فدراسیون به فیفا اطلاع داده که به دلیل همزمانی دیدار تیمهای ایران و مصر با عاشورا، قصد دارد بازیکنانش را با بازوبند مشکی وارد زمین کند. این درخواست در شرایطی مطرح میشود که قوانین فدراسیون جهانی فوتبال، استفاده از نمادها و پیامهای مذهبی و سیاسی را در مسابقات رسمی بهطور کامل ممنوع کرده است.
همزمان بحث ویزاهای اعضای کاروان ایران نیز همچنان ادامه دارد. نخستین بار ایندیپندنت فارسی هفتم خرداد، به نقل از منابع آگاه در وزارت ورزش و از صدور مجوزهای بسیار محدود و ساعتی برای ورود اعضای کاروان ایران به آمریکا خبر داد؛ موضوعی که بعدها با عنوان «ویزای ساعتی» شناخته شد و بازتاب گستردهای در رسانهها پیدا کرد.
اکنون زهران ممدانی، شهردار مسلمان نیویورک که از منتقدان سرسخت سیاستهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ محسوب میشود، به این موضوع واکنش نشان داده و از محدودیتهای اعمالشده علیه کاروان ایران انتقاد کرده است. او گفت: «ندادن ویزا به خبرنگاران، صادر نشدن ویزا برای برخی اعضای کادر فنی و دادن ویزاهای کوتاهمدت به تیم ایران با روح جام جهانی در تعارض است.»
مجموعه این اتفاقها در حالی رخ میدهد که تا نخستین مسابقه تیم ایران در جام جهانی تنها هفت روز باقی مانده و تیم ایران به جای تمرکز بر مسائل فنی، همچنان گرفتار پیامدهای سیاستهای جمهوری اسلامی و دخالت مستقیم نهادهای امنیتی، نظامی و سیاسی در فوتبال ایران است. از بحران ویزاها و جابهجایی اجباری محل اردو گرفته تا حذف سهمیه بلیت، لغو مسابقات تدارکاتی و حاشیههای مذهبی، همگی نشان میدهند که تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه با چالشهای ورزشی روبرو باشد، تحت تاثیر هزینههای سیاسی و بینالمللی سیاستهای حاکمیت قرار گرفته است.