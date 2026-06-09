افزایش چشمگیر قیمت نان در سراسر ایران
امیرحسین میراسماعیلی - ایندیپندنت فارسی
طی ۴۸ ساعت اخیر مقامهای دولتی در استانهای مختلف مانند خراسان شمالی، زنجان، یزد، مرکزی یا خراسان رضوی از افزایش ۵۰ تا تا ۸۰ درصدی قیمت نان خبر دادهاند
بحران معیشتی و فشارهای اقتصادی در ایران اکنون به یکی از ابتداییترین نیازهای مردم، یعنی نان، رسیده است. گزارشها و پیامهای رسیده به ایندیپندنت فارسی از تهران، کرج، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران و چند استان دیگر نشان میدهد علاوه بر افزایش رسمی و غیررسمی قیمت نان، برخی نانواییهای دارای سهمیه آرد دولتی فروش نان را سهمیهبندی کردهاند و به هر مشتری تنها تعداد محدودی نان میفروشند.
این گزارشها در شرایطی منتشر میشود که اختلافها میان دولت، رسانههای حکومتی و مقامهای جمهوری اسلامی بر سر مسئولیت بحران اقتصادی نیز شدت گرفته است.
ایندیپندنت فارسی مطلع شده است که در برخی مناطق تهران، نانواییهای دارای آرد دولتی به مشتریان اعلام کردهاند فروش بیش از سه نان بربری یا دو نان سنگک به هر نفر امکانپذیر نیست. برخی شهروندان نیز از محدودیت خرید نان با یک کارت بانکی خبر دادهاند.
یکی از ساکنان تهرانپارس میگوید: «قبلا برای خانواده پنج نفرهمان شش یا هفت نان میخریدیم، اما حالا نانوا میگوید بیشتر از سه نان نمیتواند بدهد.» شهروند دیگری در غرب تهران نیز میگوید: «گوشت، مرغ و لبنیات مدتهاست از سفره بسیاری حذف شده و حالا حتی خرید نان هم محدود شده است.»
یک راننده تاکسی در کرج به ایندیپندنت فارسی گفت: «نان سنگک که سه ماه پیش حدود هفت هزار تومان بود، حالا بیش از ۲۰ هزار تومان شده است. وقتی نان اینطور گران میشود، طبیعی است که مردم ناراضی شوند.»
در همین حال، یک بازنشسته در مشهد میگوید: «حقوق بازنشستگی حتی تا نیمه ماه هم نمیرسد. جمهوری اسلامی سالها میگفت نان خط قرمز است، اما حالا همان نان هم از دسترس بسیاری خارج شده است.»
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همزمان یک نانوا در مازندران کاهش سهمیه آرد دولتی و افزایش هزینههای تولید را عامل فشار بر نانواییها دانست و گفت هزینه کارگر، اجاره، برق و مواد اولیه چند برابر شده و ادامه این وضعیت برای بسیاری از واحدها دشوار است.
در روزهای گذشته افزایش قیمت نان در استانهای مختلف بهطور رسمی نیز اعلام شد. در زنجان متوسط قیمت نان حدود ۶۰ درصد افزایش یافت، در خراسان شمالی این افزایش به حدود ۸۰ درصد رسید و در مشهد نیز مقامهای صنفی از رشد حدود ۵۰ درصدی قیمتها خبر دادند. مقامهای استان مرکزی نیز افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت برخی انواع نان را تایید کردهاند.
گزارشهای میدانی همچنین نشان میدهد در تهران بسیاری از نانواییها نان را با قیمتهایی بالاتر از نرخهای مصوب عرضه میکنند. به گفته یکی از شهروندان، قیمت سنگک ساده به حدود ۱۷ هزار تومان و سنگک کنجدی به ۲۵ هزار تومان رسیده و برخی نانهای ویژه تا ۸۰ هزار تومان نیز فروخته میشوند.
کارشناسان اقتصادی افزایش هزینههای تولید در بخش کشاورزی را یکی از عوامل موج جدید گرانیها میدانند. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است که قیمت برخی کودهای شیمیایی در سال جاری تا حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافته و همین موضوع هزینه تولید گندم و سایر محصولات اساسی را بالا برده است.
همزمان شکافهای درون حاکمیت نیز آشکارتر شده است. مسعود پزشکیان بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از فشارهای خارجی و پیامدهای جنگ دانسته، اما رسانههای نزدیک به جناحهای رقیب و برخی مدیران دولت پیشین، سیاستهای اقتصادی دولت را عامل اصلی تورم معرفی میکنند. این اختلافها در روزهای اخیر به درگیریهای رسانهای میان نزدیکان دولت، رسانههای حکومتی و صداوسیما نیز کشیده شده است.
مجموعه این تحولات در حالی رخ میدهد که بسیاری از شهروندان میگویند مسئله دیگر تنها گرانی یک کالا نیست، بلکه کاهش مداوم قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره خانوارها است. آنچه امروز در صفهای نانوایی دیده میشود، تنها نشانهای از بحرانی گستردهتر است؛ بحرانی که از تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای اقتصادی آغاز شد و اکنون به نان، ابتداییترین کالای مصرفی میلیونها ایرانی، رسیده است.