تسنیم از شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، حزیره قشم و میناب خبر داد



خبرگزاری تسنیم، متعلق به سپاه پاسداران، از شنیده شدن صدای ۶ انفجار در سیریک، جزیره قشم و میناب خبر داد.

این خبرگزاری حکومتی نوشت: مناطقی در سیریک، جزیره قشم و میناب مورد حمله جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته است.

در همین حال، برخی از شهروندان سواحل خلیج فارس به کانال وحید انلاین خبر داده‌اند که حوالی نیمه شب صدای «دست کم سه انفجار» در نزدیکی سواحل بندرعباس شنیده‌اند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرده نیروهای این فرماندهی از ساعت ۵ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا و به دستور فرمانده کل قوا، حملات دفاعی علیه اهدافی در ایران را آغاز کرده‌اند.



به گفته سنتکام، این عملیات در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی ارتش آمریکا دردریای عمان انجام شده است.

یک مقام آمریکایی: به چند سامانه پدافند هوایی و راداری ایران در اطراف تنگه هرمز حمله شد

باراک راوید،‌ خبرنگار آکسیوس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک مقام ارشد آمریکایی گفت نیروهای نظامی ایالات متحده به چند سامانه پدافند هوایی و راداری ایران در اطراف تنگه هرمز حمله کردند.»

فهرست اولیه مکان های هدف قرار گرفته به نقل از MES:

پایگاه دریایی سیریک

پایگاه دریایی جاسک

موقعیت پدافند هوایی بندرعباس

باتری موشکی ساحلی میناب

باتری موشکی ساحلی قشم

بندر قشم

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تسنیم: ایران به تجاوز آمریکا پاسخ خواهد داد

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ضمن تایید هدف قرار گرفتن نقاطی در جنوب ایران طی حملات نظامی آمریکا در دقایق گذشته، بدون اشاره به نام مقام یا نهاد رسمی نوشته است: «ایران همچنان که ساعاتی پیش نیز هشدار داده، پاسخ قطعی به تجاوز آمریکا که به بهانه سقوط هلیکوپتر آپاچی انجام می‌شود، خواهد داد