خبرنامه گویا - ویدیویی از یک پارک عمومی در بروکسل به یکی از پربحث‌ترین موضوعات هفته های اخیر در بلژیک تبدیل شده است. در این ویدیو، زنی که همراه دوستش در حال آفتاب‌گرفتن بود، مردی را مشاهده می‌کند که در نزدیکی آن‌ها مشغول خودارضایی و تماشای زنان است. او با پرتاب آب به سمت مرد، به این رفتار اعتراض می‌کند؛ رفتاری که بسیاری آن را نمونه‌ای از نادیده گرفتن هنجارها و قوانین اجتماعی در فضاهای عمومی اروپا دانسته‌اند.

گزارش‌ها حاکی است مرد که رسانه‌ها او را یک تبعه خارجی با ظاهری خاورمیانه‌ای معرفی کرده‌اند، پس از اعتراض زنان واکنشی تهاجمی نشان داد، کفش خود را به سمت زن پرتاب کرد و سپس به مردی که برای مداخله وارد ماجرا شده بود حمله کرد. او در توجیه رفتار خود گفته بود: «آن زن نیمه‌برهنه بود، چرا خودارضایی نکنم؟» جمله‌ای که خشم گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. پلیس بروکسل پس از شناسایی مظنون از طریق ویدیوهای منتشرشده، او را بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داد.

🇧🇪A video from a public park in Belgium is going viral and has people up in arms



A woman runs toward a migrant and splashes water on him in anger after noticing that he's pleasuring himself while watching her and her friend tanning.



He reacted with fury, saying, "She's... pic.twitter.com/5heXZbN5fx -- Visegrád 24 (@visegrad24) May 29, 2026

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