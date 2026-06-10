دژ - یک جگرکی که برای تبلیغ محل، تصویر مشتریان خود را در حال صرف غذا در اینستاگرام منتشر میکند، سهشنبه شب ۱۹ خرداد با انتشار ویدیویی لو داد که سید علی مؤمنی مداح جنگطلب حکومتی بعد از "عربدهکشی" در یکی از تجمعات شبانه، به جگرکی آمده و در یک سینی سنگین با سیخهای دل، جگر و دمبه شکمچرانی میکند.
*در ایران آخرین باری که شما توانستید با خانواده به یک رستوران یا جگرکی بروید کی بود؟ آیا مداحان مفتخور جنگطلب از وضعیت زندگی گرسنگان خبر دارند؟\
یک جگرکی که برای تبلیغ محل، تصویر مشتریان خود را در حال صرف غذا در اینستاگرام منتشر میکند، سهشنبه شب ۱۹ خرداد با انتشار ویدیویی لو داد که سید علی مؤمنی مداح جنگطلب حکومتی بعد از عربدهکشی در یکی از تجمعات شبانه، به جگرکی آمده و در یک سینی سنگین با سیخهای دل، جگر و دمبه شکم... pic.twitter.com/1ZSUuECfsb-- DEJ | دژ (@DejReports) June 10, 2026
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