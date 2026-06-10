کارشناس صداوسیما گفته های وزیر خزانه داری امریکا را تایید کرد
مصطفی خوشچشم، کارشناس امنیتی صداوسیما روز دوشنبه ۱۸ خردادماه با انتقاد از سازوکار پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای مسلح ایران گفت: «بچههای نظامی تولیدکننده و کف میدان ما از چهار تا ۱۰ میلیون تومان میگیرند.» این کارشناس حکومتی علت کمبود حقوق و مزایای کارکنان وزارت دفاع را کشته شدن عزیز نصیرزاده، وزیر پیشین دفاع در حملات آمریکا و اسرائیل و بیسرپرست ماندن این وزارتخانه، توصیف کرد.
او ادامه داد نظامیان جمهوری اسلامی تحت فشارند، زیرا تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از پولهایی که تحت عنوان «پاداش جنگ» اختصاص داده شده بود به دست آنها رسیده است.
او افزود هر وزیری که توانسته، از این پول «کنده است».
مصطفی خوشچشم کارشناس حکومتی مسائل استراتژیک در یک برنامه تلویزیونی گفت: نظامیان تحت فشارند چون تنها ده تا بیست درصد از پولهایی که تحت عنوان پاداش جنگ اختصاص داده شده بود به دست آنها رسیده و هر وزیری که توانسته از این پول کنده است. pic.twitter.com/lDCjw0jFJv-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) June 10, 2026
این اظهارات در حالی بیان میشود که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا و مجری طرح «خشم اقتصادی» دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران دو هفته پیش گفته بود که در پی تشدید تحریمهای همهجانبه آمریکا، تهران توان پرداخت حقوق به نیروهای مسلح را ندارد و ماموران نیروی انتظامی ایران سر کارشان حاضر نمیشوند.
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