خبرنامه گویا - ویدیوی زیر بخشی از اجرای استندآپ کمدی آرین وکسلر است؛ کمدینی که در این برنامه با طرح مقایسهای جنجالی میان سگهای پیتبول و مسلمانان افراطی، شوخیهای بحثبرانگیزی را مطرح میکند:
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میدانید چطور بعضیها درباره سگشان میگویند: «وای، چه موجود مهربانیه! همه رو دوست داره، با همه میخواد بازی کنه»؟ اما بعد سریع اضافه میکنند: «فقط من هیچوقت نمیذارم با حیوانات خانگی بقیه بازی کنه!»
داستان این است که پیتبولها مثل مسلمانها هستند!!
راستی، تنها کسانی که ظاهراً خیلی از این شوخیهای من خوششان نمیآید، صاحبان پیتبولهایی هستند که امشب اینجا نشستهاند!
صبر کنید، صبر کنید...
همهشان خشن نیستند! بیشترشان اصلاً خشن نیستند. اما به شکلی عجیب، تقریباً هر حمله خشونتآمیزی که میشنوید پای آنها در میان است.
آنها مثل سلولهای خفته القاعده در دنیای سگها هستند. ممکن است سالها یک پیتبول را ببینی؛ شاد، مهربان و دوستداشتنی. بعد یک سیگنال نامرئی دریافت میکند که ما نمیبینیم، ناگهان فعال میشود و صورتت را میکند!
بعد هم یک زن سفیدپوست لیبرال پیدا میشود که از سگ دفاع میکند و میگوید نباید او را معدوم کرد و احتمالاً تقصیر خودت بوده است!
میگویند: «خب، تمام پیتبولهایی که من با آنها بزرگ شدم خیلی آرام و مهربان بودند.»
عالی است! پس بیایید آنها را به پارکهای سگها ببریم؛ همان کاری که در همه پارکهای دیگر هم آنقدر خوب جواب داده است!
ما درباره نژادی حرف میزنیم که در سالهای نهچندان دور مشخصاً برای جنگیدن و مبارزه با سگ های دیگر پرورش داده شده است. اما حالا باید وانمود کنیم که تمام آن سالهای جفتگیری انتخابی و تربیت برای جنگ، یکباره ناپدید شدهاند و ناگهان...
غربی شدهاند! نه ببخشید، منظورم این بود که «اهلی» شدهاند!
باید از خودت بپرسی: نکند این پیتبول هنوز یک پیتبولِ متعهد و معتقد باشد؟
میدانید... من اصلاً و ابداً درباره چیز دیگری حرف نمیزنم!
Arynne Wexler did the best roast on Muslims you're going to hear 🤣 pic.twitter.com/0ZF0dNUusC-- Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) May 31, 2026
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