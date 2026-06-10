ایران اینترنشنال - وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد در صورت نمایش پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه‌های جام جهانی، بازی تیم ملی متوقف خواهد شد.

این تهدید جدید در حالی است که او پیش‌تر حضور تیم ملی در آمریکا را «بی‌غیرتی» خوانده بود. همزمان، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال بار دیگر گفت تیم ملی برای بازی نخست ۲۴ ساعت و برای دو دیدار بعدی مرحله گروهی ۴۸ ساعت پیش از مسابقه وارد آمریکا می‌شود.