ایران وایر - ژنرال ایال زامیر، رییس ستاد کل ارتش اسراییل، در جریان بازدید از یک رزمایش نظامی گفت که تلاش حکومت ایران برای «تحمیل معادلات جدید» با شکست روبهرو خواهد شد و اسراییل ضربهای «بسیار سنگینتر و شدیدتر» به این رژیم برنامهریزی کرده است.
زامیر افزود: «ارتش دفاعی اسراییل آمادگی فوری و کامل برای بازگشت به عملیات رزمی علیه ایران را حفظ کرده و همچنان حفظ میکند.»
او در اشاره به تبادل اخیر آتش میان اسراییل و ایران گفت: «تمام سامانههای دفاعی و تهاجمی ما در حالت آمادهباش بودند. تهدیدهای شلیکشده علیه ما را رهگیری کردیم و با سرعت و قدرت به داخل ایران ضربه زدیم.»
رییس ستاد ارتش اسراییل تصریح کرد که «ضربهای که در ایران انجام دادیم، زمینهسازی برای اقدامی بسیار مهمتر و سنگینتر بود» و اسراییل آماده است تا «ضربهای سخت و عمیق دیگر» به ایران وارد کند.
بر اساس گزارشها، نخستوزیر بنیامین نتانیاهو پیش از این با حملهای گستردهتر به ایران موافقت کرده بود، اما زیر فشار دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، از این تصمیم عقبنشینی کرد.