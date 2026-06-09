Tuesday, Jun 9, 2026

صفحه نخست » "ضربه‌ای سنگین‌تر و شدیدتر به جمهوری اسلامی در راه است"

zarbeh.jpgایران وایر - ژنرال ایال زامیر، رییس ستاد کل ارتش اسراییل، در جریان بازدید از یک رزمایش نظامی گفت که تلاش حکومت ایران برای «تحمیل معادلات جدید» با شکست روبه‌رو خواهد شد و اسراییل ضربه‌ای «بسیار سنگین‌تر و شدیدتر» به این رژیم برنامه‌ریزی کرده است.

زامیر افزود: «ارتش دفاعی اسراییل آمادگی فوری و کامل برای بازگشت به عملیات رزمی علیه ایران را حفظ کرده و همچنان حفظ می‌کند.»

او در اشاره به تبادل اخیر آتش میان اسراییل و ایران گفت: «تمام سامانه‌های دفاعی و تهاجمی ما در حالت آماده‌باش بودند. تهدیدهای شلیک‌شده علیه ما را رهگیری کردیم و با سرعت و قدرت به داخل ایران ضربه زدیم.»

رییس ستاد ارتش اسراییل تصریح کرد که «ضربه‌ای که در ایران انجام دادیم، زمینه‌سازی برای اقدامی بسیار مهم‌تر و سنگین‌تر بود» و اسراییل آماده است تا «ضربه‌ای سخت و عمیق دیگر» به ایران وارد کند.

بر اساس گزارش‌ها، نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو پیش از این با حمله‌ای گسترده‌تر به ایران موافقت کرده بود، اما زیر فشار دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از این تصمیم عقب‌نشینی کرد.

مطلب قبلی...
comedian.jpg
«همه‌شان خشن نیستند، اما...»؛ شوخی جنجالی یک کمدین زن درباره مسلمانان
مطلب بعدی...
taj.jpg
شکست پروژه حکومت برای تسخیر سکوهای جام جهانی؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one5.jpg
آیا سهیل مستجابیان بازیگر حکومتی در معرض لغو تابعیت آمریکایی است؟
daily12.jpg
ظاهر جدید و آرایش کرده شهربانو منصوریان
one9.jpg
مادلینگ ستایش رجایی نیا بازیگر سریال بدنام
daily9.jpg
طوفان میلیاردرها!؟ ماجرای جنجالی یک ایونت خصوصی در‌ کاخ سلطنتی نیاوران
goftar20.jpg
«سرکار استوار» محبوب؛ داستان بازیگر دوست‌داشتنی که با یک نقش همیشگی ماندگار شد
tv16-1.jpg
تصاویر نور پهلوی در تظاهرات لس آنجلس
goftar2.jpg
تصاویری که شهناز تهرانی در ۷۲ سالگی منتشر کرد
one8.jpg
تصاویری که کامبیز قربانی از مایا در کت واک هرمس منتشر کرد

از سایت های دیگر

سرنوشت غم‌انگیز باهوش‌ترین انسان تاریخ
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند
آموزش امور جنسی؛‌ شش مدرسه در بلژیک به آتش‌کشیده شدند
کاریکاتور: عذاب الهی های لس آنجلسی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
نیمی از سرطان‌های قابل پیشگیری تنها با دو عادت ساده در سبک زندگی مرتبط هستند
kayhan.jpg
زالوی حزب‌الله
janjal.jpg
چهار عاملی که زنان را به دام اعتیاد می‌اندازد
iranmall.jpg
پرچم شیر و خورشید
spacex.jpg
سهام کمپانی اسپیس اکس به بازار می آید. آیا باید آنها خرید؟
goftar18-2.jpg
مهدی هاشمی در کنار عامل حمله به سفارت بریتانیا در تهران

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy