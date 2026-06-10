دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، طی سخنانی در کاخ سفید درباره رژیم ایران گفت: «ما آنها را بسیار سخت هدف قرار خواهیم داد. باید توافق را امضا کنند. ما توافقی می‌خواهیم که معنادار باشد و کار کند.»

او ادامه داد: «امروز دوباره ضربه محکمی به آنها خواهیم زد.»

ترامپ افزود: «نخواهم گفت آیا پل‌ها و نیروگاه‌ها را هدف قرار خواهیم داد یا نه.»

Trump on Iran: "We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today... And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal - but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very... pic.twitter.com/kiAAdDrdLt -- Open Source Intel (@Osint613) June 10, 2026

- ترامپ درباره ایران: «ما به‌دنبال توافقی هستیم که واقعی، معنادار و کارآمد باشد.»

- ترامپ: آمریکا توانسته میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق نفتکش‌ها در شب و بدون اطلاع جمهوری اسلامی جابه‌جا کند. او گفت رژیم ایران به‌دلیل از کار افتادن رادارهایش متوجه این عملیات نشده بود و احتمالاً تازه اکنون از آن باخبر می‌شود.

- ۲۲ کشتی در تاریکی شب و بدون چراغ از منطقه عبور کردند و جمهوری اسلامی قادر به شناسایی آن‌ها نبود.

- ترامپ درباره حمله به بالگرد آپاچی آمریکا که آن را به رژیم ایران نسبت داد، گفت: «بمب به بدنه بالگرد گیر کرد و منفجر نشد.» او ادامه داد: «ما به آن‌ها حمله خواهیم کرد و این حملات بسیار شدید خواهد بود. بمباران‌ها را از سر خواهیم گرفت. ما حق انجام این کار را داریم. آن‌ها به بالگرد ما شلیک کردند.»

- ترامپ گفت: «ایران پذیرفته که سلاح هسته‌ای نداشته باشد؛ حالا فقط کافی است این توافق را روی کاغذ امضا کند.»