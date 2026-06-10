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صفحه نخست » ترامپ درباره جمهوری اسلامی: امروز دوباره ضربه محکمی به آنها خواهیم زد

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دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، طی سخنانی در کاخ سفید درباره رژیم ایران گفت: «ما آنها را بسیار سخت هدف قرار خواهیم داد. باید توافق را امضا کنند. ما توافقی می‌خواهیم که معنادار باشد و کار کند.»
او ادامه داد: «امروز دوباره ضربه محکمی به آنها خواهیم زد.»

ترامپ افزود: «نخواهم گفت آیا پل‌ها و نیروگاه‌ها را هدف قرار خواهیم داد یا نه.»

- ترامپ درباره ایران: «ما به‌دنبال توافقی هستیم که واقعی، معنادار و کارآمد باشد.»

- ترامپ: آمریکا توانسته میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق نفتکش‌ها در شب و بدون اطلاع جمهوری اسلامی جابه‌جا کند. او گفت رژیم ایران به‌دلیل از کار افتادن رادارهایش متوجه این عملیات نشده بود و احتمالاً تازه اکنون از آن باخبر می‌شود.

- ۲۲ کشتی در تاریکی شب و بدون چراغ از منطقه عبور کردند و جمهوری اسلامی قادر به شناسایی آن‌ها نبود.

- ترامپ درباره حمله به بالگرد آپاچی آمریکا که آن را به رژیم ایران نسبت داد، گفت: «بمب به بدنه بالگرد گیر کرد و منفجر نشد.» او ادامه داد: «ما به آن‌ها حمله خواهیم کرد و این حملات بسیار شدید خواهد بود. بمباران‌ها را از سر خواهیم گرفت. ما حق انجام این کار را داریم. آن‌ها به بالگرد ما شلیک کردند.»

- ترامپ گفت: «ایران پذیرفته که سلاح هسته‌ای نداشته باشد؛ حالا فقط کافی است این توافق را روی کاغذ امضا کند.»

شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح: به هر تهدید ترامپ «تودهنی» زده‌ایم و شدیدتر هم پاسخ می‌دهیم

ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به تهدید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها گفت که به هر تهدید او «تو دهنی» زده‌ایم و شدیدتر از قبل پاسخ می‌دهیم.

او اضافه کرد که به‌هیچ‌عنوان در برابر «نظام سلطه جهانی و شیاطین عالم»، به‌ویژه ترامپ و نتانیاهو کوتاه نخواهیم آمد.

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