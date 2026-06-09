خبرنامه گویا - ویدیوی زیر بخشی از یک مصاحبه آرشیوی در دهه ۱۹۷۰ با محمدرضا شاه پهلوی، است. او در این گفت‌وگو از رویکرد برخی دولت‌ها و محافل غربی در تلاش برای «درک کردن» و گفت‌وگو با گروه‌های رادیکالی که به گفته او مخالفان خود را قتل‌عام می‌کنند، انتقاد می‌کند و می‌گوید نمی‌فهمد چرا برای چنین نیروهایی همواره درخواست «گفت‌وگو و درک متقابل» مطرح می‌شود. نکته قابل توجه آن است که دغدغه‌هایی که او بیش از چهار دهه پیش مطرح می‌کرد، از نگاه بسیاری از منتقدان امروز، شباهت زیادی به چالش‌ها و بحران‌های هویتی، امنیتی و سیاسی دارد که اکنون بخش‌هایی از جهان غرب با آن روبه‌رو هستند.

ترجمه سخنان محمدرضا شاه:

«همه در غرب می‌گویند بیایید سعی کنیم "این افراد" را درک کنیم؛ "همان افرادی" که کسانی را که دوست ندارند، مثل مگس می‌کشند و قتل‌عام می‌کنند. اما در مورد حکومت ما، معیار قضاوتشان این است که آیا به کامل‌ترین و بی‌نقص‌ترین حکومت جهان رسیده‌ایم یا نه؟



در مورد این‌گونه افراد، به‌ویژه در محافل بسیار لیبرال جهان، معمولاً این گرایش وجود دارد که بگویند: "بیایید آن‌ها را درک کنیم، بیایید با آن‌ها وارد گفت‌وگو شویم." این چیزی است که من واقعاً نمی‌فهمم.»

Shah of Iran: "Stop trying to 'understand' the radicals. Stop establishing 'dialogue' with them."

pic.twitter.com/lJAMBabHee -- Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 8, 2026

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