ایران اینترنشنال - شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ۲۱ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
قطعنامه شورای حکام از تهران خواسته فورا با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کرده و اجازه بدهد بازرسان آژانس از همه تاسیسات هستهای در ایران بازرسی کنند.
این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی میخواهد آمار دقیق مواد هستهای، از جمله بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کند.
به گزارش خبرنامه گویا این قطعنامه بیشتر یک هشدار سیاسی و دیپلماتیک است تا یک اقدام تنبیهی فوری. با این حال، در صورت تداوم اختلافات میان تهران و آژانس، میتواند به گامهای بعدی از جمله تشدید فشارهای بینالمللی و حتی مطرح شدن دوباره پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل منجر شود.