Tuesday, Jun 9, 2026

صفحه نخست » دویدن تیم ملی دور استخر هتل در تیخوانا

99.jpgایندیپندنت - «ورزش سه» روز دوشنبه با انتشار تصاویری گزارش داد، بازیکنان تیم فوتبال ایران پس از ورود به مکزیک، اولین جلسه تمرین خود را با دویدن دور استخر محل اقامت خود در شهر تیخوانا برگزار کردند.

تصاویری که انتشار آن واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. درحالی‌که تنها سه روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ مانده، تیم فوتبال ایران همچنان با بحران ویزا، انتقال اجباری محل اقامتش از آمریکا به مکزیک و انتقادهای گسترده درباره کیفیت آماده‌سازی‌ روبرو است.

مطلب قبلی...
comedian.jpg
«همه‌شان خشن نیستند، اما...»؛ شوخی جنجالی یک کمدین زن درباره مسلمانان
مطلب بعدی...
bg.jpg
بیکارترین و بی دغدغه ترین شغل جهان؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one5.jpg
آیا سهیل مستجابیان بازیگر حکومتی در معرض لغو تابعیت آمریکایی است؟
daily12.jpg
ظاهر جدید و آرایش کرده شهربانو منصوریان
one9.jpg
مادلینگ ستایش رجایی نیا بازیگر سریال بدنام
daily9.jpg
طوفان میلیاردرها!؟ ماجرای جنجالی یک ایونت خصوصی در‌ کاخ سلطنتی نیاوران
goftar20.jpg
«سرکار استوار» محبوب؛ داستان بازیگر دوست‌داشتنی که با یک نقش همیشگی ماندگار شد
tv16-1.jpg
تصاویر نور پهلوی در تظاهرات لس آنجلس
goftar2.jpg
تصاویری که شهناز تهرانی در ۷۲ سالگی منتشر کرد
one8.jpg
تصاویری که کامبیز قربانی از مایا در کت واک هرمس منتشر کرد

از سایت های دیگر

فیلم: دوران رضاشاهی؛ زوال قدرت آخوندها
داوری درباره ساواکی که نتوانست در مقابله با شورش ۵۷ موفق شود
عکسی دردناک | پسرِ مامان
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
نیمی از سرطان‌های قابل پیشگیری تنها با دو عادت ساده در سبک زندگی مرتبط هستند
kayhan.jpg
زالوی حزب‌الله
janjal.jpg
چهار عاملی که زنان را به دام اعتیاد می‌اندازد
iranmall.jpg
پرچم شیر و خورشید
spacex.jpg
سهام کمپانی اسپیس اکس به بازار می آید. آیا باید آنها خرید؟
goftar18-2.jpg
مهدی هاشمی در کنار عامل حمله به سفارت بریتانیا در تهران

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy