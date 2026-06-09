ایندیپندنت - «ورزش سه» روز دوشنبه با انتشار تصاویری گزارش داد، بازیکنان تیم فوتبال ایران پس از ورود به مکزیک، اولین جلسه تمرین خود را با دویدن دور استخر محل اقامت خود در شهر تیخوانا برگزار کردند.
تصاویری که انتشار آن واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را به دنبال داشت. درحالیکه تنها سه روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ مانده، تیم فوتبال ایران همچنان با بحران ویزا، انتقال اجباری محل اقامتش از آمریکا به مکزیک و انتقادهای گسترده درباره کیفیت آمادهسازی روبرو است.
«ورزش سه» روز دوشنبه با انتشار تصاویری گزارش داد، بازیکنان تیم فوتبال ایران پس از ورود به مکزیک، اولین جلسه تمرین خود را با دویدن دور استخر محل اقامت خود در شهر تیخوانا برگزار کردند. تصاویری که انتشار آن واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را به دنبال داشت. درحالیکه تنها سه روز تا... pic.twitter.com/1DBZaVe2SJ-- independentpersian (@indypersian) June 8, 2026
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