ایران اینترنشنال - ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد، در سه موج به اهدافی در سواحل جنوبی ایران حمله کرد. سپاه پاسداران بلافاصله پس از موج اول حملات آمریکا از حمله موشکی به پایگاههای آمریکا در اردن، بحرین و کویت خبر داد. بحرین و کویت میگویند حملات جمهوری اسلامی را دفع کردهاند.
رسانهها در ایران از حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه الازرق در اردن، و پایگاه «الجهراء» در کویت، و حملات پهپادی به پایگاه ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین خبر دادهاند.
سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد که چهار «هدف مهم از جمله آشیانههای جنگنده های اف-۳۵ در پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در الازرق اردن هدف قرار گرفت و منهدم شدند.»
منامه، بحرین، ویدیویی از رهگیری موشکهای بالستیک رژیم ایران و وقوع یک انفجار در سطح زمین را نشان میدهد
Manama, Bahrain - Video shows Iranian ballistic missile interceptions and ground level explosion.@Osinttechnical pic.twitter.com/LW9NRH6gxR-- Open Source Intel (@Osint613) June 10, 2026
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع آگاه نظامی» نوشت: «ایران با استفاده از موشکهای دوربرد سوخت جامد خیبرشکن، آشیانۀ جنگندههای اف۳۵ آمریکا در اردن را هدف قرار داده است.»
سپاه پاسداران در بیانیه خود گفت که به ۲۱ هدف در پایگاههای هوایی و دریایی آمریکا حمله کرده است.
با این حال یک مقام آمریکایی به روزنامه نیویورکتایمز گفت: «ادعاهای سپاه پاسداران در مورد انجام ۲۱ حمله به پایگاههای ایالات متحده در منطقه کاملا دروغ است.»
سپاه در بیانیه دیگری نیز اعلام کرد در جریان درگیریهای هوایی در تنگه هرمز، یک فروند پهپاد «امکیو ۹» که از آسمان شمال خلیج فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنه نبرد را داشت، در آسمان شهرستان جم استان بوشهر هدف «پدافند هوایی نوین» این نیروی نظامی قرار گرفت و منهدم شد.
درهمین ارتباط، ارتش جمهوری اسلامی در بیانیهای که در خبرگزاری فارس وابسته به سپاه منتشر شد، اعلام کرد در ادامه عملیات مقابله با حملات آمریکا، «در اقدامی متقابل، با موجی از حملات پهپادی»، به «پایگاههای آمریکایی و سامانههای راداری ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین» حمله کرده است.
بحرین و کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی خبر دادهاند.
ادامه عملیات اسرائیل در لبنان
در جبههای دیگری از جنگ که اکنون کاملا به جنگ ایران گره خورده، حمله اسرائیل به شهر بندری و تاریخی صور در جنوب لبنان دستکم هشت کشته برجای گذاشت. این مرگبارترین حمله به این شهر از زمان آغاز درگیریها در لبنان در اوایل ماه مارس به شمار میرود؛ زمانی که حزبالله حملات موشکی علیه اسرائیل را آغاز کرد.
جمهوری اسلامی هرگونه توافقی را مشروط به برقراری آتشبس در تمامی جبههها از جمله لبنان مشروط کرده است و ادامه جنگ اسرائیل با حزبالله تردیدها درباره دستیابی به یک توافق میان تهران و واشینگتن را افزایش داده و باعث نارضایتی ترامپ شده است.
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