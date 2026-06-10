رسانه‌ها در ایران از حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌ الازرق در اردن، و پایگاه «الجهراء» در کویت، و حملات پهپادی به پایگاه ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین خبر داده‌اند.

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار «هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده های اف-۳۵ در پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در الازرق اردن هدف قرار گرفت و منهدم شدند.»

منامه، بحرین، ویدیویی از رهگیری موشک‌های بالستیک رژیم ایران و وقوع یک انفجار در سطح زمین را نشان می‌دهد

Manama, Bahrain - Video shows Iranian ballistic missile interceptions and ground level explosion.@Osinttechnical pic.twitter.com/LW9NRH6gxR -- Open Source Intel (@Osint613) June 10, 2026

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک‌ منبع آگاه نظامی» نوشت: «ایران با استفاده از موشک‌های دوربرد سوخت جامد خیبرشکن، آشیانۀ جنگنده‌های اف۳۵ آمریکا در اردن را هدف قرار داده است.»