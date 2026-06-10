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صفحه نخست » اخراج دانشجویی که عروسک موش را از درخت آویزان کرد

10-1.jpgایران اینترنشنال - رضا دالمن، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، با حکم شورای انضباطی این دانشگاه به اخراج و محرومیت چهار ساله از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شد.

سایت هرانا، به نقل از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گزارش داد این حکم پس از تایید در شورای تجدیدنظر دانشگاه، برای اجرا به وزارت علوم ارسال شده است. بر اساس این حکم، دالمن، ورودی سال ۱۴۰۲ مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، به اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در همه دانشگاه‌ها به مدت چهار سال محکوم شده است.

دادبان پیش‌تر نوشته بود رضا دالمن، دانشجوی ۲۴ ساله دانشگاه صنعتی شریف، شب سال نو ۱۴۰۵ با اتهام آویختن عروسک موش به درخت بازداشت شد. به نوشته هرانا، دالمن ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و حدود یک ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.

روزنامه فرهیختگان نیز بدون نام بردن کامل از او، از تایید حکم اخراج «ر.د» در شورای تجدیدنظر دانشگاه شریف خبر داد و او را به «برهم‌زدن نظم»، «تخریب اموال عمومی» و «فحاشی و هتاکی به رهبر شهید انقلاب» متهم کرد.

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