یورونیوز - دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه دهم ژوئن با انتشار فرستهای در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که «ایران زمان زیادی را برای مذاکره و دستیابی به یک توافق هدر داده است» و اکنون «باید تاوان آن را بپردازد.»
رئیسجمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت که ایران به دلیل تعلل در رسیدن به توافق، بهای آن را خواهد پرداخت.
دونالد ترامپ در پیام خود در شبکه اجتماعی تروثسوشال، با لحنی تند نوشت: «قلدر خاورمیانه مُرده است!!! آنها بیش از حد برای توافقی که میتوانست به نفعشان باشد وقت تلف کردند و حالا باید تاوان آن را بدهند!!!»
او مذاکرهکنندگان ایرانی را متهم کرد که «فقط حرف میزند و عمل نمیکند.»
آقای ترامپ توضیح نداد منظورش از «تاوان» چیست، اما این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا از انجام موج جدیدی از حملات علیه ایران در پی سقوط یک بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد. دو کشور سهشنبه شب و بامداد چهارشنبه با یکدیگر درگیر شدند.
آقای ترامپ در پیام دیگری نیز نوشت که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران «موفقترین محاصره دریایی در تاریخ جنگهای دریایی» است و هیچ چیز بدون اجازه واشنگتن از این محاصره عبور نمیکند. او این محاصره را «دیواری فولادی» توصیف کرد و ادعا کرد که ایران تقریبا هیچ فعالیت تجاری موثری ندارد، قادر به پرداخت هزینههای نظامی و سایر تعهدات خود نیست و بهسرعت به سمت تبدیل شدن به یک «کشور شکستخورده» حرکت میکند.
ترامپ همچنین در انتهای این پیام نوشت: «مقدار زیادی نفت در حال خارج شدن است. الحمدلله.»
سفر هیات قطری به ایران
همزمان با این اظهارات آقای ترامپ، خبرگزاری آمریکایی رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که مذاکرهکنندگان قطری پس از رایزنی با ایالات متحده، صبح چهارشنبه به تهران سفر کردند تا برای نهاییسازی توافق تلاش کنند.
این سفر نشان میدهد که با وجود تبادل حملات میان ایران و آمریکا در شب گذشته و در یکی از جدیترین آزمونهای آتشبس، تلاشهای دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.
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پیشتر، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که ایالات متحده با انجام حملات جدید به اهدافی در جنوب ایران، به تلاشهای دیپلماتیک جاری برای پایان دادن به جنگ آسیب زده است.